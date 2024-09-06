Родри высказался о желаемом обладателе Золотого мяча 2024

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Родри заявил, что испанский футбол вне всяких сомнений заслуживает того, чтобы его представитель получил Золотой мяч по итогам 2024 года.

«После победы на Евро я сказал, что хотел бы, чтобы испанский футболист выиграл «Золотой мяч». Испанский футбол заслуживает этого.

Мы заслужили это за все эти годы. У нас был лучший период в нашей истории, но мы не выигрывали Золотой мяч, потому что было два зверя – Криштиану и Месси. Трудно сказать, что эти ребята не были лучшими, потому что они действительно были лучшими.

Сейчас у нас самые лучшие игроки, и мы показываем лучший футбол. Испания заслуживает такого признания», – уверен Родри.

Как известно, сам Родри вошел в число 30 номинантов на получение Золотого мяча от France Football по итогам сезона 2023/2024.

Ранее, напомним, Родриго из «Реала» отреагировал на свое отсутствие среди претендентов на Золотой мяч.