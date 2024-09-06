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Лига наций
06 сентября 2024, 21:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:38
1584
0

Выбрал замену. Маркевич оценил потерю Довбика на матче сборной Украины

Легендарный украинский тренер считает, что Яремчук сможет заменить Артема

06 сентября 2024, 21:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 21:38
1584
0
Выбрал замену. Маркевич оценил потерю Довбика на матче сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил существенность потери нападающего Артема Довбика на сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций:

«Отсутствие Довбика – болезненная потеря, но вы правильно заметили, что Украина играет в одного форварда. Поэтому, тот же Яремчук, я уверен, может достойно заменить Довбика в матчах против Албании и Чехии. Роман на Евро очень солидно выглядел, забил важный мяч Словакии (2:1).

И да, есть же еще и Ванат. Владислав неплохую форму демонстрирует в начале чемпионата. В квалификации Лиги чемпионов забил «Зальцбургу» и «Партизану». У нас с хорошими нападающими не все хорошо. Мало их».

Сборная Украины в сентябре проведет 2 игры в Лиге наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).

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сборная Украины по футболу Лига наций Артем Довбик Украина - Албания Чехия - Украина Мирон Маркевич Роман Яремчук Владислав Ванат
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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