Выбрал замену. Маркевич оценил потерю Довбика на матче сборной Украины
Легендарный украинский тренер считает, что Яремчук сможет заменить Артема
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил существенность потери нападающего Артема Довбика на сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций:
«Отсутствие Довбика – болезненная потеря, но вы правильно заметили, что Украина играет в одного форварда. Поэтому, тот же Яремчук, я уверен, может достойно заменить Довбика в матчах против Албании и Чехии. Роман на Евро очень солидно выглядел, забил важный мяч Словакии (2:1).
И да, есть же еще и Ванат. Владислав неплохую форму демонстрирует в начале чемпионата. В квалификации Лиги чемпионов забил «Зальцбургу» и «Партизану». У нас с хорошими нападающими не все хорошо. Мало их».
Сборная Украины в сентябре проведет 2 игры в Лиге наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).
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