Выбрал замену. Маркевич оценил потерю Довбика на матче сборной Украины

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил существенность потери нападающего Артема Довбика на сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций:

«Отсутствие Довбика – болезненная потеря, но вы правильно заметили, что Украина играет в одного форварда. Поэтому, тот же Яремчук, я уверен, может достойно заменить Довбика в матчах против Албании и Чехии. Роман на Евро очень солидно выглядел, забил важный мяч Словакии (2:1).

И да, есть же еще и Ванат. Владислав неплохую форму демонстрирует в начале чемпионата. В квалификации Лиги чемпионов забил «Зальцбургу» и «Партизану». У нас с хорошими нападающими не все хорошо. Мало их».

Сборная Украины в сентябре проведет 2 игры в Лиге наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).