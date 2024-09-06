Источник: Полесье возьмет в аренду молодого хавбека Карпат

Молодий хавбек львівських Карпат Максим Мельниченко продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.

В останній день перед закриттям трансферного вікна в УПЛ житомирське Полісся домовилося з львівським клубом про оренду півзахисника.

19-річний гравець може зіграти на позиції опорного хавбека та центрального півзахисника, повідомляє ТаТоТаке.

Його можливості чудово знайомі Імаду Ашуру, під керівництвом якого вихованець одеського футболу грав у юнацькій команді Дніпра-1.