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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:25
263
0

Источник: Полесье возьмет в аренду молодого хавбека Карпат

Максим Мельниченко продолжит карьеру в команде из Житомира

06 сентября 2024, 20:14 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:25
263
0
Источник: Полесье возьмет в аренду молодого хавбека Карпат
ФК Карпаты. Максим Мельниченко

Молодий хавбек львівських Карпат Максим Мельниченко продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.

В останній день перед закриттям трансферного вікна в УПЛ житомирське Полісся домовилося з львівським клубом про оренду півзахисника.

19-річний гравець може зіграти на позиції опорного хавбека та центрального півзахисника, повідомляє ТаТоТаке.

Його можливості чудово знайомі Імаду Ашуру, під керівництвом якого вихованець одеського футболу грав у юнацькій команді Дніпра-1.

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Максим Мельниченко трансферы чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Полесье Житомир аренда игрока Имад Ашур
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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