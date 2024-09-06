Источник: Полесье возьмет в аренду молодого хавбека Карпат
Максим Мельниченко продолжит карьеру в команде из Житомира
Молодий хавбек львівських Карпат Максим Мельниченко продовжить кар'єру в житомирському Поліссі.
В останній день перед закриттям трансферного вікна в УПЛ житомирське Полісся домовилося з львівським клубом про оренду півзахисника.
19-річний гравець може зіграти на позиції опорного хавбека та центрального півзахисника, повідомляє ТаТоТаке.
Його можливості чудово знайомі Імаду Ашуру, під керівництвом якого вихованець одеського футболу грав у юнацькій команді Дніпра-1.
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