ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1

Новичок УПЛ «Карпаты» объявил о подписании контракта с Максимом Мельниченко. О сроке договора информации нет. Игрок может сыграть как на позиции центрального защитника, так и в центре полузащиты.

19-летний игрок дебютировал в УПЛ в прошлом сезоне в составе «Днепра-1», успел провести 2 матча. В составе команды U-19 сыграл 22 матча и забил 1 гол.

Является капитаном сборной Украины U-19, которая сыграет на Евро.