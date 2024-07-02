Украина. Премьер лига02 июля 2024, 19:17 | Обновлено 02 июля 2024, 19:18
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1
Мельниченко перебрался в новую команду
02 июля 2024, 19:17 | Обновлено 02 июля 2024, 19:18
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Новичок УПЛ «Карпаты» объявил о подписании контракта с Максимом Мельниченко. О сроке договора информации нет. Игрок может сыграть как на позиции центрального защитника, так и в центре полузащиты.
19-летний игрок дебютировал в УПЛ в прошлом сезоне в составе «Днепра-1», успел провести 2 матча. В составе команды U-19 сыграл 22 матча и забил 1 гол.
Является капитаном сборной Украины U-19, которая сыграет на Евро.
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