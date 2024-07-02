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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 19:17 | Обновлено 02 июля 2024, 19:18
1377
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1

Мельниченко перебрался в новую команду

02 июля 2024, 19:17 | Обновлено 02 июля 2024, 19:18
1377
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали защитника Днепра-1
ФК Карпаты. Максим Мельниченко

Новичок УПЛ «Карпаты» объявил о подписании контракта с Максимом Мельниченко. О сроке договора информации нет. Игрок может сыграть как на позиции центрального защитника, так и в центре полузащиты.

19-летний игрок дебютировал в УПЛ в прошлом сезоне в составе «Днепра-1», успел провести 2 матча. В составе команды U-19 сыграл 22 матча и забил 1 гол.

Является капитаном сборной Украины U-19, которая сыграет на Евро.

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Карпаты Львов Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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