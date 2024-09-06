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  4. Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины
Лига наций
06 сентября 2024, 20:17 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:19
1777
0

Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины

Денис Попов не сможет помочь сине-желтым в поединках против Албании и Чехии

06 сентября 2024, 20:17 | Обновлено 06 сентября 2024, 20:19
1777
0
Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины
УАФ. Денис Попов

25-летний украинский защитник киевского Динамо Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Попов попал в заявку сине-желтых на поединки против Албании и Чехии, однако центрбек не приехал в расположение команды.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров. Ранее сообщалось, что у Попова травма спины.

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании. Соперниками подопечных Сергея Реброва в квартете Лиги наций являются также команды Чехии и Грузии. Украинская сборная 10 сентября сыграет с Чехией.

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Денис Попов сборная Украины по футболу Динамо Киев травма травма спины сборная Албании по футболу Украина - Албания Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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