Ребров подтвердил. Игрок Динамо не приехал в расположение сборной Украины

25-летний украинский защитник киевского Динамо Денис Попов не поможет сборной Украины в ближайших матчах Лиги наций.

Попов попал в заявку сине-желтых на поединки против Албании и Чехии, однако центрбек не приехал в расположение команды.

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров. Ранее сообщалось, что у Попова травма спины.

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании. Соперниками подопечных Сергея Реброва в квартете Лиги наций являются также команды Чехии и Грузии. Украинская сборная 10 сентября сыграет с Чехией.