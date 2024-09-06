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  4. Звезда сборной Нидерландов продолжит карьеру в Бразилии
Бразилия
06 сентября 2024, 19:56 |
336
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Звезда сборной Нидерландов продолжит карьеру в Бразилии

Мемфис Депай станет игроком «Коринтианс»

06 сентября 2024, 19:56 |
336
0
Звезда сборной Нидерландов продолжит карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Бразильский «Коринтианс» достиг принципиальной договоренности с форвардом сборной Нидерландов Мемфисом Депаем. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Устная договоренность уже есть, сейчас стороны работают над оформлением документов. Контракт Депая будет рассчитан до лета 2026 года.

30-летний форвард сборной Нидерландов перейдет в «Коринтианс» на правах свободного агента – его контракт с «Атлетико» Мадрид истек в конце июня. Ранее Депай был близок к переходу в «Райо Вальекано».

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Коринтианс Мемфис Депай свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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