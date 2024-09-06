Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕШАМ: «Цель всегда одна – получить лучший результат»
Лига наций
06 сентября 2024, 19:30 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:50
47
0

ДЕШАМ: «Цель всегда одна – получить лучший результат»

Наставник французов рассказал о ротации на Лиге наций

06 сентября 2024, 19:30 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:50
47
0
ДЕШАМ: «Цель всегда одна – получить лучший результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дешам

5 сентября состоялась пресс-конференция перед матчем 1-го тура Лиги наций между Францией и Италией. Главный тренер французов Дидье Дешам рассказал, цель синих на этот матч:

«Очевидно, что наша неэффективная игра наказала нас во время Евро. Но мы всегда придерживаемся той же логики, и цель всегда одна — получить лучший результат, обеспечив лучшую игру, быть опасными для противника, иметь больший контроль мяча, создавать и реализовывать моменты».

Также французский специалист ответил на вопрос журналиста о ротации в сборной Франции:

«За три дня нам нужно провести два матча. Даже если это, возможно, не хорошо отразится на результате, поскольку будет худшая сыгранность команды, я хочу привлечь как можно больше игроков, которые могут сыграть один из двух матчей».

В последних 3-х матчах сборной Франции против Италии, французы не потерпели поражения ни в одном из поединков.

По теме:
Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, ситуация матча с Румынией завтра не повторится»
Сергей РЕБРОВ – о матче с Албанией, Довбике, Кабаеве и резервном списке
Пресс-конференция Реброва в Праге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дидье Дешам Франция Италия Франция - Италия Лига наций
Іван Распутін Источник: Федерация футбола Франции
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Футбол | 06 сентября 2024, 17:50 7
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

6 сентября в 19:00 в Риге состоится поединок квалификации Евро-2025 U-21

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинули защитник и форвард
Футбол | 06 сентября 2024, 19:50 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинули защитник и форвард
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты покинули защитник и форвард

Ломницкий и Сидун сменили команды

Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Футбол | 06.09.2024, 00:23
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
Бокс | 06.09.2024, 07:10
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Футбол | 06.09.2024, 16:19
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
05.09.2024, 00:01 9
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 3
Бокс
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 11
Футбол
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
06.09.2024, 09:59
Теннис
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 57
Футбол
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем