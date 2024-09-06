ДЕШАМ: «Цель всегда одна – получить лучший результат»

5 сентября состоялась пресс-конференция перед матчем 1-го тура Лиги наций между Францией и Италией. Главный тренер французов Дидье Дешам рассказал, цель синих на этот матч:

«Очевидно, что наша неэффективная игра наказала нас во время Евро. Но мы всегда придерживаемся той же логики, и цель всегда одна — получить лучший результат, обеспечив лучшую игру, быть опасными для противника, иметь больший контроль мяча, создавать и реализовывать моменты».

Также французский специалист ответил на вопрос журналиста о ротации в сборной Франции:

«За три дня нам нужно провести два матча. Даже если это, возможно, не хорошо отразится на результате, поскольку будет худшая сыгранность команды, я хочу привлечь как можно больше игроков, которые могут сыграть один из двух матчей».

В последних 3-х матчах сборной Франции против Италии, французы не потерпели поражения ни в одном из поединков.