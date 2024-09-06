Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Италия – это большая футбольная нация, одна из лучших»
Лига наций
06 сентября 2024, 13:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:40
235
2

Килиан МБАППЕ: «Италия – это большая футбольная нация, одна из лучших»

Французский нападающий рассказал, к чему готовится сборная Франции

06 сентября 2024, 13:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:40
235
2
Килиан МБАППЕ: «Италия – это большая футбольная нация, одна из лучших»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе

5 сентября состоялась пресс-конференция перед матчем 1-го раунда Лиги наций между «Францией» и «Италией», который состоится 6-го сентября в 21:45. На этой пресс-конференции звездный нападающий и капитан французов Килиан Мбаппе высказал свое мнение о соперниках «синих»:

«Италия – это великая футбольная нация, одна из лучших в истории футбола. Это матч, который хотят игроки, матч, который хотят смотреть люди. Это будет большая игра для нас. Мы не уделяем слишком много внимания их последним результатам, у них есть качественные игроки, которые могут проснуться в одну ночь и нанести нам большой вред. Мы будем готовиться к тому, чтобы соревноваться против лучшей версии Италии, и попытаемся продемонстрировать нашу лучшую версию, чтобы победить дома».

Мбаппе дебютировал за взрослую сборную Франции 25 марта 2017 года, в квалификации к Чемпионату мира против Люксембурга. Игра закончилась победой французов со счетом 3:1. В общей сложности нападающий провел за «синих» 84 матча, в которых забил 48 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего француза в 180 миллионов евро.

На Евро-2024 Мбаппе провел за сборную Франции 5 матов, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.

По теме:
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Шотландия – Польща – 2:3. Пенальти на 90+7 мин. Видео голов и обзор
Дания – Швейцария – 2:0. Два мяча в конце игры. Видео голов и обзор
Килиан Мбаппе Франция Италия Лига наций Франция - Италия
Іван Распутін Источник: Федерация футбола Франции
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Футбол | 06 сентября 2024, 13:21 0
Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25

Игру против «Болоньи» можно посетить за 45 евро

Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Футбол | 06 сентября 2024, 09:35 5
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо

Луганский клуб «примет» киевлян на их домашнем стадионе

Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 06.09.2024, 06:45
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 05.09.2024, 14:36
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05.09.2024, 14:10
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😼
Англія це футбольна нація, а всі іншим до них, як до Китаю раком
Ответить
0
Saar
Згоден. Італія може в один момент стати такою, як та, що виграла Євро..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
04.09.2024, 09:57 1
Бокс
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
05.09.2024, 00:01 6
Футбол
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 15
Футбол
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
Сборная Украины U-20 вышла в полуфинал чемпионата Европы
04.09.2024, 22:55 2
Волейбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем