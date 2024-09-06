Килиан МБАППЕ: «Италия – это большая футбольная нация, одна из лучших»

5 сентября состоялась пресс-конференция перед матчем 1-го раунда Лиги наций между «Францией» и «Италией», который состоится 6-го сентября в 21:45. На этой пресс-конференции звездный нападающий и капитан французов Килиан Мбаппе высказал свое мнение о соперниках «синих»:

«Италия – это великая футбольная нация, одна из лучших в истории футбола. Это матч, который хотят игроки, матч, который хотят смотреть люди. Это будет большая игра для нас. Мы не уделяем слишком много внимания их последним результатам, у них есть качественные игроки, которые могут проснуться в одну ночь и нанести нам большой вред. Мы будем готовиться к тому, чтобы соревноваться против лучшей версии Италии, и попытаемся продемонстрировать нашу лучшую версию, чтобы победить дома».

Мбаппе дебютировал за взрослую сборную Франции 25 марта 2017 года, в квалификации к Чемпионату мира против Люксембурга. Игра закончилась победой французов со счетом 3:1. В общей сложности нападающий провел за «синих» 84 матча, в которых забил 48 голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего француза в 180 миллионов евро.

На Евро-2024 Мбаппе провел за сборную Франции 5 матов, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.