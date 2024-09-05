ДОННАРУММА: «Мы живем для того, чтобы играть такие игры»

Голкипер и капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о матче 1-го раунда Лиги наций против сборной Франции, который в 20:45 состоится 6 сентября:

«Завтра мы должны выложиться лучше, это большой вызов, который произойдет очень скоро после разочарования на Евро. Здесь начинается новая эра, у нас есть над чем работать. Мы живем для того, чтобы играть в такие игры, поэтому играть против такой команды как Франция – прекрасно. Это будет борьба, и мы должны использовать все усилия, которые выкладываем на тренировках, и выложить их на поле завтра».

Голкипер выступает за сборную Италии с сезона 2018/19. Первым официальным турниром за взрослую сборную для Доннаруммы стала Лига наций-2018/19. На том турнире молодой вратарь провел 4 матча.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего итальянца в 40 миллионов евро. Вратарь выступает за «ПСЖ».

На предыдущем турнире сборных, Евро-2024, Доннарумма сыграл 4 матча, дойдя до 1/8, и попустил 5 голов.