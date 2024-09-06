Капитан Ювентуса может покинуть клуб в январе

Капитан «Ювентуса», бразильский защитник Данило, может покинуть клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, возможный уход Данило связан с тем, что 33-летний бразилец потерял игровую практику после того, как «Ювентус» возглавил Тиаго Мотта. В трех стартовых турах нынешнего сезона Серии А Данило провел на поле лишь 5 минут.

Контракт бразильца с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость Данило оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может покинуть Филип Костич.