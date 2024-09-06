Капитан Ювентуса может покинуть клуб в январе
Данило не получает игровой практики при Тиаго Мотте
Капитан «Ювентуса», бразильский защитник Данило, может покинуть клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, возможный уход Данило связан с тем, что 33-летний бразилец потерял игровую практику после того, как «Ювентус» возглавил Тиаго Мотта. В трех стартовых турах нынешнего сезона Серии А Данило провел на поле лишь 5 минут.
Контракт бразильца с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость Данило оценивается в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может покинуть Филип Костич.
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