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  4. Капитан Ювентуса может покинуть клуб в январе
Италия
06 сентября 2024, 18:51 |
171
0

Капитан Ювентуса может покинуть клуб в январе

Данило не получает игровой практики при Тиаго Мотте

06 сентября 2024, 18:51 |
171
0
Капитан Ювентуса может покинуть клуб в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило

Капитан «Ювентуса», бразильский защитник Данило, может покинуть клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, возможный уход Данило связан с тем, что 33-летний бразилец потерял игровую практику после того, как «Ювентус» возглавил Тиаго Мотта. В трех стартовых турах нынешнего сезона Серии А Данило провел на поле лишь 5 минут.

Контракт бразильца с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Трансферная стоимость Данило оценивается в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может покинуть Филип Костич.

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Данило Луис да Силва Ювентус трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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