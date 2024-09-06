Юрий ВИРТ: «Украине надо доказывать, что в Германии был досадный сбой»

7 сентября национальная сборная Украины по футболу проведет в Праге стартовый поединок Лиги наций – с Албанией.

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал кого считает фаворитом в завтрашнем противостоянии в столице Чехии:

«После неудачи на Евро-2024 украинской сборной надо доказывать, что в Германии имел место досадный сбой, что она и в дальнейшем остается среди лучших команд континента. И Лига наций для этого – прекрасная возможность. Я убежден, что была проведена работа над ошибками, что с ментальностью проблем не возникнет и главное, что мы не будем делить соперников на конкурентоспособных и проходных.

Что же касается завтрашнего поединка, то считаю украинцев фаворитами, хотя в Праге можно ожидать острого соперничества характеров. Все же, у нас более сбалансированный состав и это поможет победить с преимуществом в один мяч. К тому же, албанцы являются для сборной Украины – удобным оппонентом.

Всех ли сильнейших вызвал рулевой Сергей Ребров? Пожалуй, каждый из болельщиков назвал бы еще нескольких футболистов, которые, по его мнению, усилили бы сборную. Я этого делать не буду. Это выбор главного тренера, ему отвечать за результат, тем более, что он приглашал исполнителей под свои игровые схемы.

Будет ли ощущаться отсутствие травмированного Артема Довбыка? Думаю, что да, это качественный нападающий, хотя и зависимый от партнеров. Остается надеяться, что он поможет уже в октябрьских матчах. А в сентябре будем ждать результативной игры от Романа Яремчука и Владислава Ваната, у которых есть шанс укрепить свои позиции в главной команде страны».

Напомним, что седьмого сентября в первом туре розыгрыша Лиги наций в дивизионе В сборная Украины встретится со сборной Албании. Поединок состоится в Праге. Начало игры – в 21.45 по киевскому времени.