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  4. Владимир БРАЖКО: «У Динамо теперь два топ-нападающих»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 17:51 |
1056
0

Владимир БРАЖКО: «У Динамо теперь два топ-нападающих»

Хавбек «Динамо» – о подписании Эдуардо Герреро

06 сентября 2024, 17:51 |
1056
0
Владимир БРАЖКО: «У Динамо теперь два топ-нападающих»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко прокомментировал подписание форварда «Зари» Эдуардо Герреро:

«Герреро сам мне написал: «Ждешь меня?» Мы с ним играли в «Заре» и нормально ладили. Конечно, это очень хороший игрок и теперь у нас два топ-нападающих – Ванат и Герреро. У них будет очень классная конкуренция.

У нас сейчас очень хорошая команда и конкурентная, на каждую позицию по 2-3 игрока, которые могут заменить друг друга. Мне очень нравится сейчас наш состав. Посмотрим, как мы будем играть следующие матчи и в Лиге Европы».

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Владимир Бражко Эдуардо Герреро Динамо Киев
Олег Дидух Источник: ВЗбирна
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