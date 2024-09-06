Владимир БРАЖКО: «У Динамо теперь два топ-нападающих»

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко прокомментировал подписание форварда «Зари» Эдуардо Герреро:

«Герреро сам мне написал: «Ждешь меня?» Мы с ним играли в «Заре» и нормально ладили. Конечно, это очень хороший игрок и теперь у нас два топ-нападающих – Ванат и Герреро. У них будет очень классная конкуренция.

У нас сейчас очень хорошая команда и конкурентная, на каждую позицию по 2-3 игрока, которые могут заменить друг друга. Мне очень нравится сейчас наш состав. Посмотрим, как мы будем играть следующие матчи и в Лиге Европы».