Владимир БРАЖКО: «У Динамо теперь два топ-нападающих»
Хавбек «Динамо» – о подписании Эдуардо Герреро
Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко прокомментировал подписание форварда «Зари» Эдуардо Герреро:
«Герреро сам мне написал: «Ждешь меня?» Мы с ним играли в «Заре» и нормально ладили. Конечно, это очень хороший игрок и теперь у нас два топ-нападающих – Ванат и Герреро. У них будет очень классная конкуренция.
У нас сейчас очень хорошая команда и конкурентная, на каждую позицию по 2-3 игрока, которые могут заменить друг друга. Мне очень нравится сейчас наш состав. Посмотрим, как мы будем играть следующие матчи и в Лиге Европы».
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