Главный тренер Реала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Карло Анчелотти рассматривает возможность продолжения своей тренерской карьеры в Саудовской Аравии после завершения работы с мадридским «Реалом».

Согласно информации от журналиста Рамона Альвареса де Мона, 65-летний итальянский специалист получил серьезное предложение от одного из саудовских клубов. Это предложение может стать привлекательным вариантом для итальянца, учитывая финансовые возможности саудовского футбола и растущий интерес к нему со стороны звездных игроков и тренеров.

Между тем, в «Реале» уже задумываются о потенциальном преемнике Анчелотти. По информации источника, идеальным кандидатом на пост главного тренера «сливочных» по-прежнему считается нынешний наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.