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  4. Главный тренер Реала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Испания
06 сентября 2024, 17:31 |
963
0

Главный тренер Реала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Карло Анчелотти рассматривает продолжение карьеры в Азии

06 сентября 2024, 17:31 |
963
0
Главный тренер Реала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти рассматривает возможность продолжения своей тренерской карьеры в Саудовской Аравии после завершения работы с мадридским «Реалом».

Согласно информации от журналиста Рамона Альвареса де Мона, 65-летний итальянский специалист получил серьезное предложение от одного из саудовских клубов. Это предложение может стать привлекательным вариантом для итальянца, учитывая финансовые возможности саудовского футбола и растущий интерес к нему со стороны звездных игроков и тренеров.

Между тем, в «Реале» уже задумываются о потенциальном преемнике Анчелотти. По информации источника, идеальным кандидатом на пост главного тренера «сливочных» по-прежнему считается нынешний наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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