Главный тренер Реала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Карло Анчелотти рассматривает продолжение карьеры в Азии
Карло Анчелотти рассматривает возможность продолжения своей тренерской карьеры в Саудовской Аравии после завершения работы с мадридским «Реалом».
Согласно информации от журналиста Рамона Альвареса де Мона, 65-летний итальянский специалист получил серьезное предложение от одного из саудовских клубов. Это предложение может стать привлекательным вариантом для итальянца, учитывая финансовые возможности саудовского футбола и растущий интерес к нему со стороны звездных игроков и тренеров.
Между тем, в «Реале» уже задумываются о потенциальном преемнике Анчелотти. По информации источника, идеальным кандидатом на пост главного тренера «сливочных» по-прежнему считается нынешний наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо.
🚨 Ancelotti contempla Arabia como su próximo destino cuando deje el Madrid. Tiene una propuesta abierta muy importante. El Real Madrid sigue viendo en Xabi Alonso el sucesor ideal. pic.twitter.com/jongXUHKTX— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) September 6, 2024
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