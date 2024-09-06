ФОТО. Защитник Динамо и сборной Украины стал отцом

4 сентября у центрального защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Дениса Попова и его жены Дарьи родился сын. Его назвали Даниилом.

Об этом сообщила жена Попова на своей странице в Инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 25-летний Попов пропускает сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы спины.