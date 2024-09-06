Украина. Премьер лига06 сентября 2024, 17:28 |
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ФОТО. Защитник Динамо и сборной Украины стал отцом
У Дениса Попова родился сын
06 сентября 2024, 17:28 |
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4 сентября у центрального защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Дениса Попова и его жены Дарьи родился сын. Его назвали Даниилом.
Об этом сообщила жена Попова на своей странице в Инстаграме.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 25-летний Попов пропускает сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы спины.
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