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  4. ФОТО. Защитник Динамо и сборной Украины стал отцом
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 17:28 |
515
0

ФОТО. Защитник Динамо и сборной Украины стал отцом

У Дениса Попова родился сын

06 сентября 2024, 17:28 |
515
0
ФОТО. Защитник Динамо и сборной Украины стал отцом
ФК Динамо Киев. Денис Попов

4 сентября у центрального защитника «Динамо» Киев и сборной Украины Дениса Попова и его жены Дарьи родился сын. Его назвали Даниилом.

Об этом сообщила жена Попова на своей странице в Инстаграме.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 25-летний Попов пропускает сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы спины.

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Денис Попов Динамо Киев фото lifestyle Instagram рождение ребенка
Олег Дидух Источник: Instagram
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