Анатолий ТРУБИН: «Албания? Мы уже были фаворитами на Евро»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от стартового матча команды в Лиге наций против Албании (7 сентября, 21:45):

– Мы уже были фаворитами на Евро. Все команды очень хорошего уровня – у всех шансы 50 на 50.

– Албания забила на Евро самый быстрый гол в истории чемпионата Европы. Мы в последнее время тяжело начинаем в последнее время. Это не будет проблемой?

– Посмотрим, все зависит также от нас. Если мы дадим эту возможность, то, конечно, они будут это использовать. Тот мяч был забит с аута Италии, поэтому они воспользовались ошибкой.

– У Албании будут отсутствовать лидеры - Джимсити и Броя. Это нам поможет?

– Я считаю, что на уровне сборных каждый игрок может заменить каждого, потому что собраны лучшие представители страны. Будет тяжелый и замечательный для болельщиков поединок.