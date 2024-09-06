Анатолий ТРУБИН: «Албания? Мы уже были фаворитами на Евро»
Голкипер сборной Украины – о матче Лиги наций
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился ожиданиями от стартового матча команды в Лиге наций против Албании (7 сентября, 21:45):
– Мы уже были фаворитами на Евро. Все команды очень хорошего уровня – у всех шансы 50 на 50.
– Албания забила на Евро самый быстрый гол в истории чемпионата Европы. Мы в последнее время тяжело начинаем в последнее время. Это не будет проблемой?
– Посмотрим, все зависит также от нас. Если мы дадим эту возможность, то, конечно, они будут это использовать. Тот мяч был забит с аута Италии, поэтому они воспользовались ошибкой.
– У Албании будут отсутствовать лидеры - Джимсити и Броя. Это нам поможет?
– Я считаю, что на уровне сборных каждый игрок может заменить каждого, потому что собраны лучшие представители страны. Будет тяжелый и замечательный для болельщиков поединок.
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