6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проведет очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Сербии U-21.

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Матч пройдет в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Украинская молодежка лидирует в группе с 18 очками из 18, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 21).

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

Украина: Нещерет – Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Ярмолюк – Квасница, Краснопир, Волошин.

Запас: Фесюн, Мельниченко, Дидык, Роман, Карабин, Федор, Яцык, Горбач, Брагару