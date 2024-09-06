Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
6 сентября в 19:00 в Риге состоится поединок квалификации Евро-2025 U-21
6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проведет очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.
Соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Сербии U-21.
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Матч пройдет в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.
Украинская молодежка лидирует в группе с 18 очками из 18, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 21).
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Украина: Нещерет – Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Ярмолюк – Квасница, Краснопир, Волошин.
Запас: Фесюн, Мельниченко, Дидык, Роман, Карабин, Федор, Яцык, Горбач, Брагару
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