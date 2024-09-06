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  4. Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией
Молодежные турниры
06 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:04
2311
7

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

6 сентября в 19:00 в Риге состоится поединок квалификации Евро-2025 U-21

06 сентября 2024, 17:50 | Обновлено 06 сентября 2024, 19:04
2311
7
Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проведет очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Сербии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Украинская молодежка лидирует в группе с 18 очками из 18, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 21).

Мельгоса назвал стартовый состав сборной Украины U-21 на матч с Сербией

Украина: Нещерет – Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Ярмолюк – Квасница, Краснопир, Волошин.

Запас: Фесюн, Мельниченко, Дидык, Роман, Карабин, Федор, Яцык, Горбач, Брагару

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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avk2307
Ну і ще питання:
Де Шахтар? Де?
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0
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avk2307
Склад не поганий.
Треба як з Партизаном, але тут складніше буде...
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0
Main
Я бы сказал, эта сборная выиграла бы у нашей основной сборной Сережки-полупокера
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-2
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