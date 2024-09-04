Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проведет очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Сербии U-21.

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Матч пройдет в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Украинская молодежка лидирует в группе с 18 очками из 18, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 21).

10 сентября сине-желтые сыграют в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс против Северной Ирландии U-21.

Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

Турнирная таблица