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УКРАИНА U21
06.09.2024 18:00 - : -
Сербия U21
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Молодежные турниры
04 сентября 2024, 06:03 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:13
136
0

Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 сентября в 19:00 видеотрансляцию матча отбора Евро-2025 U-21

04 сентября 2024, 06:03 | Обновлено 04 сентября 2024, 07:13
136
0
Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

6 сентября в 19:00 молодежная сборная Украины U-21 проведет очередной матч квалификации Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы станет сборная Сербии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Риге, столице Латвии, на LNK Sporta Parks.

Украинская молодежка лидирует в группе с 18 очками из 18, опережая Англию (18 из 21). Сербия идет на 3-м месте (10 из 21).

10 сентября сине-желтые сыграют в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс против Северной Ирландии U-21.

Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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