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Молодежные турниры
05 сентября 2024, 13:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:45
136
0

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025: Украина U-21 – Сербия U-21

6 сентября в 19:00 состоится матч квалификации Евро-2025 U-21

05 сентября 2024, 13:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:45
136
0
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025: Украина U-21 – Сербия U-21
УАФ

6 сентября в 19:00 сборная Украины U-21 сыграет матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч команды Унаи Мельгосы пройдет в Риге, столице Латвии, на арена LNK Sporta Parks.

Украинская молодежка имеет 18 очков из 18 в группе, далее идут Англия (18 из 21) и Сербия (10 из 21).

Затем, 10 сентября, сине-желтая команда сыграет в городе Баллимина выездной матч против Северной Ирландии U-21.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025: Украина U-21 – Сербия U-21

Видеотрансляция матча проводится на Суспільне Спорт и региональных телеканалах Суспільне.

Турнирная таблица

По теме:
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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