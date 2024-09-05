6 сентября в 19:00 сборная Украины U-21 сыграет матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Сербии U-21.

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Матч команды Унаи Мельгосы пройдет в Риге, столице Латвии, на арена LNK Sporta Parks.

Украинская молодежка имеет 18 очков из 18 в группе, далее идут Англия (18 из 21) и Сербия (10 из 21).

Затем, 10 сентября, сине-желтая команда сыграет в городе Баллимина выездной матч против Северной Ирландии U-21.

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025: Украина U-21 – Сербия U-21

Видеотрансляция матча проводится на Суспільне Спорт и региональных телеканалах Суспільне.

Турнирная таблица