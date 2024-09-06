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06 сентября 2024, 16:05 |
1301
1

ФОТО. Без дела Бекхэм не сидит. Легендарный игрок нашел новое хобби

Дэвид в свободное от дел время решил заняться садоводством

06 сентября 2024, 16:05 |
1301
1
ФОТО. Без дела Бекхэм не сидит. Легендарный игрок нашел новое хобби
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм поделился своими успехами в садоводстве.

Соответствующее фото англичанин опубликовал в Instagram с подписью: «Я считаю, сегодня был хороший день». К подписи он также добавил смайлы морковки, брокколи и картошки.

Дэвид завершил профессиональную карьеру в 2013 году, а его последним клубом был французский «ПСЖ».

ФОТО. Без дела Бекхэм не сидит. Легендарный игрок нашел новое хобби

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Дэвид Бекхэм фото lifestyle
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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luceorius
 Нічого дивного, він за гороскопом Телець, а цей знак належить до  стихії Землі.
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