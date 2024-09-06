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Молодежные турниры
06 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:45
71
0

Олег ФЕДОР: «Наша цель – только победа. Будем выкладываться вдвое больше»

Украинский полузащитник рассказал о ходе подготовки молодежной сборной

06 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:45
71
0
Олег ФЕДОР: «Наша цель – только победа. Будем выкладываться вдвое больше»
УАФ

6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21. Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге. 6 сентября в 19:00 на местном LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.

О ходе подготовки молодежной сборной рассказал полузащитник Олег Федор:

«Мы уже разобрали соперника, и по заявке видно, что у него кардинально изменился состав по сравнению с тем, какие футболисты вызывались на прошлые сборы. Это будет совсем другая команда, но, наверное, с такими же игровыми кондициями по-прежнему.

Нам очень нужна поддержка наших поклонников. Мы будем вдвое больше выкладываться на поле, чтобы обрадовать зрителей, которые придут за нас болеть. Мы задали себе очень высокую планку, и ее нужно держать. Наша цель – только победа».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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