6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21. Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге. 6 сентября в 19:00 на местном LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.

О ходе подготовки молодежной сборной рассказал полузащитник Олег Федор:

«Мы уже разобрали соперника, и по заявке видно, что у него кардинально изменился состав по сравнению с тем, какие футболисты вызывались на прошлые сборы. Это будет совсем другая команда, но, наверное, с такими же игровыми кондициями по-прежнему.

Нам очень нужна поддержка наших поклонников. Мы будем вдвое больше выкладываться на поле, чтобы обрадовать зрителей, которые придут за нас болеть. Мы задали себе очень высокую планку, и ее нужно держать. Наша цель – только победа».