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Молодежные турниры
06 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:26
192
0

ФОТО. Сборная Украины U-21 в Риге проведет поединок против Сербии U-21

Украинская команда лидирует в отборочной группе Евро-2025 U-21

06 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:26
192
0
ФОТО. Сборная Украины U-21 в Риге проведет поединок против Сербии U-21
УАФ

6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21. Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге. 6 сентября в 19:00 на местном LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса рассказал:

«В общем, подготовка существенно не отличается от других тренировочных сборов, потому что это постоянный процесс для игроков. Он не заканчивается ни на этом собрании, ни на предыдущих. У нас будут определенные специфические требования, и мы будем над этим работать, но самое главное – это непрерывность процесса для игроков, для их понимания подготовки, унификации с работой первой команды. И мы стараемся это делать, чтобы игроки быстро адаптировались, когда переходят в первую команду. Поэтому мы не станем сильно менять тренировочный процесс, а будем придерживаться нашего плана.

Я думаю, что соперник хорош. Сербы постараются сделать все возможное, чтобы добиться нужного результата. На самом деле, ты никогда не знаешь, как именно настраивается оппонент, чего он ожидает, как будет реагировать на ситуацию. Сербия также собирается сменить некоторых игроков. Мы должны сосредоточиться на том, как мы работаем и на росте команды в целом. Я думаю, что это самое главное, над чем мы работали в течение этого года с командой U-21, и мы должны продолжать это делать. Прошлое – это прошлое, а сейчас мы должны сосредоточиться на настоящем и продолжать развиваться. Я думаю, что если мы будем работать так же, как мы работали в прошлом, с точки зрения отношения, с точки зрения стремления расти – впереди у нас хорошие результаты.

Сербия – сильная команда. Это понятно. Даже если балканцы вызвали некоторых новых игроков на поединок против Украины, это очень хорошая команда. Я ожидаю сильного соперника, с которым нам будет непросто, и мы должны подготовиться к этим матчам. И, конечно, такие матчи важны для развития карьеры игроков».

ФОТО. Сборная Украины U-21 в Риге проведет поединок против Сербии U-21

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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