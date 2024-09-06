6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21.

Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге.

6 сентября в 19:00 на местной арене LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.

ФОТО. Молодежная сборная провела тренировку в Риге перед игрой с Сербией