Молодежные турниры06 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:21
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ФОТО. Молодежная сборная провела тренировку в Риге перед игрой с Сербией
6 сентября в 19:00 украинская команда проведет матч отбора к Евро-2025 U-21
06 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:21
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6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.
Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21.
Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге.
6 сентября в 19:00 на местной арене LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.
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ФОТО. Молодежная сборная провела тренировку в Риге перед игрой с Сербией
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