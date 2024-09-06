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Молодежные турниры
06 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:21
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ФОТО. Молодежная сборная провела тренировку в Риге перед игрой с Сербией

6 сентября в 19:00 украинская команда проведет матч отбора к Евро-2025 U-21

06 сентября 2024, 14:55 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:21
140
0
ФОТО. Молодежная сборная провела тренировку в Риге перед игрой с Сербией
УАФ

6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21.

Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге.

6 сентября в 19:00 на местной арене LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.

ФОТО. Молодежная сборная провела тренировку в Риге перед игрой с Сербией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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