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Молодежные турниры
05 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:36
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ФОТО. Сборная Украины U-21 совершила прогулку по Риге

6 сентября в отборе к Евро-2025 U-21 пройдет матч Украина U-21 – Сербия U-21

05 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 12:36
440
0
ФОТО. Сборная Украины U-21 совершила прогулку по Риге
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 совершила прогулку по Риге во время учебно-тренировочных сборов.

Команда Унаи Мельгосы ведет подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 U-21.

6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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