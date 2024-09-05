ФОТО. Сборная Украины U-21 совершила прогулку по Риге
6 сентября в отборе к Евро-2025 U-21 пройдет матч Украина U-21 – Сербия U-21
Молодежная сборная Украины U-21 совершила прогулку по Риге во время учебно-тренировочных сборов.
Команда Унаи Мельгосы ведет подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 U-21.
6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии
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