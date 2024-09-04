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Молодежные турниры
04 сентября 2024, 18:51 | Обновлено 04 сентября 2024, 19:25
152
1

ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии

Команда Унаи Мельгосы готовится к поединкам квалификации Евро-2025 U-21

04 сентября 2024, 18:51 | Обновлено 04 сентября 2024, 19:25
152
1
ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает учебно-тренировочные сборы в Риге, столице Латвии.

Команда Унаи Мельгосы ведет подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 U-21.

6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии

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тренировка учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Украина - Сербия Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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apepa
Сербию надо оттрахать по самые помидоры. Чтобы они на путина не пускали свои взоры!
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