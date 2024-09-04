ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии
Команда Унаи Мельгосы готовится к поединкам квалификации Евро-2025 U-21
Молодежная сборная Украины U-21 продолжает учебно-тренировочные сборы в Риге, столице Латвии.
Команда Унаи Мельгосы ведет подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 U-21.
6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
10 сентября в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Украинская молодежка продолжает подготовку к игре с командой Сербии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К сожалению, разгромную победу в двух сетах одержала «нейтральная» теннисистка
Крапивцовым интересовался Саутгемптон