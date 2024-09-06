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Молодежные турниры
06 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:14
183
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед игрой против Сербии

Команды Унаи Мельгосы сыграет поединок квалификации Евро-2025 U-21

06 сентября 2024, 15:57 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:14
183
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед игрой против Сербии
УАФ

6 сентября молодежная сборная Украины проведет очередной поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Соперником команды Унаи Мельгосы будет сборная Сербии U-21. Со 2 сентября сине-желтые целенаправленно готовятся к официальным матчам в Риге. 6 сентября в 19:00 на местном LNK Sporta Parks сборная Украины U-21 будет принимать команду Сербии U-21.

О ходе подготовки молодежной сборной рассказал защитник Артем Смоляков: «Игроки нашей команды находятся в очень хороших кондициях, однако не надо недооценивать сербов. У них вызвано много новых исполнителей, но, несмотря на свою молодость, они уже играют в высших лигах разных чемпионатов. Поэтому нужно готовиться на все сто процентов. Мы очень ждем наших болельщиков, ведь играем ради них. Приятно, когда стадион заполнен. Нам необходима только победа, потому что мы стремимся выйти на Евро».

ФОТО. Сборная Украины U-21 настраивается на игру против Сербии

ВИДЕО. Сборная Украины U-21 провела тренировку перед игрой против Сербии

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ФОТО. Сборная Украины U-21 в Риге проведет поединок против Сербии U-21
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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