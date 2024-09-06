Грилиш станет другим? Вингер Ман Сити стоит на пороге перемен

Атакующий полуззащитник английского клуба «Манчестер Сити» Джек Грилиш и его девушка Саша Эттвуд ждут своего первого ребенка.

Об этом пара уведомила в социальных сетях.

Как известно, 28-летний Грилиш летом этого года лишился места в заявке сборной Англии для участия в чемпионате Европы, который проходит в Германии.

За этого Джек был подвергнут критике. Впрочем, были и те, кто выступал против отсутствия Грилиша в составе родоначальников футбола. К последним относился легендарный экс-нападающий Уэйн Руни, который признался, что на Евро-2024 он вингера «горожан» точно бы взял.