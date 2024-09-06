Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грилиш станет другим? Вингер Ман Сити стоит на пороге перемен
Англия
06 сентября 2024, 15:41 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:46
252
0

Грилиш станет другим? Вингер Ман Сити стоит на пороге перемен

Англичанн вскоре поменяет свой социальный статус

06 сентября 2024, 15:41 | Обновлено 06 сентября 2024, 15:46
252
0
Грилиш станет другим? Вингер Ман Сити стоит на пороге перемен
ФК Манчестер Сити. Саша Эттвуд и Джек Грилиш

Атакующий полуззащитник английского клуба «Манчестер Сити» Джек Грилиш и его девушка Саша Эттвуд ждут своего первого ребенка.

Об этом пара уведомила в социальных сетях.

Как известно, 28-летний Грилиш летом этого года лишился места в заявке сборной Англии для участия в чемпионате Европы, который проходит в Германии.

За этого Джек был подвергнут критике. Впрочем, были и те, кто выступал против отсутствия Грилиша в составе родоначальников футбола. К последним относился легендарный экс-нападающий Уэйн Руни, который признался, что на Евро-2024 он вингера «горожан» точно бы взял.

По теме:
Назван единственный игрок из Серии А, способный играть в Ман Сити или Реале
«Просто абсурдно». Звезда Ман Сити раскритиковал календарь игр
Забарный ответил на вопрос, где он может быть через 5 лет
Джек Грилиш Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»
Футбол | 06 сентября 2024, 14:52 0
ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»
ПУЧКОВ: «Первоочередная задача – выиграть Кубок Кыргызстана»

Украинский тренер осваивается в далекой азиатской стране

Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Футбол | 05 сентября 2024, 19:13 6
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры

Полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры в 38 лет

ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
Футбол | 06.09.2024, 10:59
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Динамо стал игроком Зари
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 18:47
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Теннис | 06.09.2024, 03:48
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
05.09.2024, 08:10 11
Футбол
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
05.09.2024, 14:36
Бокс
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 11
Футбол
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
05.09.2024, 14:10
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем