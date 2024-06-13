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  4. Легенда МЮ оценил отсутствие Грилиша в заявке Англии на Евро-2024
Англия
13 июня 2024, 02:30 | Обновлено 13 июня 2024, 02:32
91
0

Легенда МЮ оценил отсутствие Грилиша в заявке Англии на Евро-2024

Уэйн Руни – о полузащитнике «Манчестер Сити»

13 июня 2024, 02:30 | Обновлено 13 июня 2024, 02:32
91
0
Легенда МЮ оценил отсутствие Грилиша в заявке Англии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни делился мнением о том, что вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024, зато в ней оказался игрок «Вэст Хэма» Джаррод Боуэн.

«Грилиш. Я бы взял его. Боуэн играет справа. Там у них есть Сака, Палмер, там мог бы сыграть и Фоден. Я бы точно взял Грилиша вместо Боуэна», – заявил Руни .

Джек Грилиш в минувшем сезоне провел 36 матчей на клубном уровне, забил 3 гола сделал 3 ассиста.

Ранее Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед».

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Джек Грилиш Уэйн Руни Джаррод Боуэн сборная Англии по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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