Легенда МЮ оценил отсутствие Грилиша в заявке Англии на Евро-2024

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни делился мнением о том, что вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш не попал в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024, зато в ней оказался игрок «Вэст Хэма» Джаррод Боуэн.

«Грилиш. Я бы взял его. Боуэн играет справа. Там у них есть Сака, Палмер, там мог бы сыграть и Фоден. Я бы точно взял Грилиша вместо Боуэна», – заявил Руни .

Джек Грилиш в минувшем сезоне провел 36 матчей на клубном уровне, забил 3 гола сделал 3 ассиста.

Ранее Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед».