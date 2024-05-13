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  4. Легенда – в шоке. Руни раскритиковал Манчестер Юнайтед
Англия
13 мая 2024, 07:46 | Обновлено 13 мая 2024, 07:50
383
0

Легенда – в шоке. Руни раскритиковал Манчестер Юнайтед

Экс-нападающий разочарован игрой нынешней команды

13 мая 2024, 07:46 | Обновлено 13 мая 2024, 07:50
383
0
Легенда – в шоке. Руни раскритиковал Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни обрушился с критикой на действия манкунианцев в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» временами настолько открыт, что это просто невероятно. Пространство и шансы, которые они предоставляют, просто невероятны. Мне жаль любого игрока в этой защите, потому что играть на такой позиции очень сложно.

Команда выглядит разрозненной. Это команда, состоящая из отдельных людей, и это вызывает беспокойство. Даже если вы посмотрите на команды из середины и нижней части таблицы, вы увидите, что они сплочены и компактны», – заявил Руни.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, имея 54 очка.

Ранее Уэйн Руни, находящийся в последнее время без работы, признался, куда готов пойти пешком, если его позовут.

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Уэйн Руни Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
Юрій Остроумов Источник: BBC
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