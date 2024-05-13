Легенда – в шоке. Руни раскритиковал Манчестер Юнайтед

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни обрушился с критикой на действия манкунианцев в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» временами настолько открыт, что это просто невероятно. Пространство и шансы, которые они предоставляют, просто невероятны. Мне жаль любого игрока в этой защите, потому что играть на такой позиции очень сложно.

Команда выглядит разрозненной. Это команда, состоящая из отдельных людей, и это вызывает беспокойство. Даже если вы посмотрите на команды из середины и нижней части таблицы, вы увидите, что они сплочены и компактны», – заявил Руни.

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, имея 54 очка.

Ранее Уэйн Руни, находящийся в последнее время без работы, признался, куда готов пойти пешком, если его позовут.