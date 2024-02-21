Руни признался, куда готов пойти пешком, если его позовут
Бывший нападающий сделал неожиданное признание
Экс-нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни откровенно заявил, что согласился бы работать ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы.
«Если придет Гвардиола и попросит меня стать его ассистентом, я пойду пешком. Вы видите, что сейчас делает Микель Артета в «Арсенале», и я уверен, что во многом это происходит благодаря тому, что он учился у Гвардиолы. Так что – все зависит от ситуации», – рассказал Руни.
Ранее 38-летний Уэйн Руни оценил свой возможный дебют в боксе.
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