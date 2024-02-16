Легендарный форвард МЮ оценил свой возможный дебют в боксе
Уэйн Руни – о слухах
Бывший нападающий сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о слухах, согласно которым он вскоре может дебютировать в профессиональном боксе.
38-летний специалист признался, что вел переговоры по поводу возможного дебюта в профессиональном боксе, но сейчас имеет иные приоритеты.
«Потенциальный боксерский поединок? Никогда не знаешь наверняка. Да, со мной связались по этому поводу, но я думаю, что в данный момент я хочу сосредоточиться на возвращении в тренерскую деятельность, а не на боксе. Сейчас это моя цель», – заявил Руни в подкасте The Overlap.
Напомним, в января Уэйн Руни был уволен с поста главного тренера клуба «Бирмингем», который выступает в Чемпионшипе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинского вратаря контракт до 2025 года
Главный тренер «Баварии» остался разочарован уровнем игры своих футболистов