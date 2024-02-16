Легендарный форвард МЮ оценил свой возможный дебют в боксе

Бывший нападающий сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о слухах, согласно которым он вскоре может дебютировать в профессиональном боксе.

38-летний специалист признался, что вел переговоры по поводу возможного дебюта в профессиональном боксе, но сейчас имеет иные приоритеты.

«Потенциальный боксерский поединок? Никогда не знаешь наверняка. Да, со мной связались по этому поводу, но я думаю, что в данный момент я хочу сосредоточиться на возвращении в тренерскую деятельность, а не на боксе. Сейчас это моя цель», – заявил Руни в подкасте The Overlap.

Напомним, в января Уэйн Руни был уволен с поста главного тренера клуба «Бирмингем», который выступает в Чемпионшипе.