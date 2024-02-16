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Англия
16 февраля 2024, 19:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 19:48
411
0

Легендарный форвард МЮ оценил свой возможный дебют в боксе

Уэйн Руни – о слухах

16 февраля 2024, 19:45 | Обновлено 16 февраля 2024, 19:48
411
0
Легендарный форвард МЮ оценил свой возможный дебют в боксе
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший нападающий сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о слухах, согласно которым он вскоре может дебютировать в профессиональном боксе.

38-летний специалист признался, что вел переговоры по поводу возможного дебюта в профессиональном боксе, но сейчас имеет иные приоритеты.

«Потенциальный боксерский поединок? Никогда не знаешь наверняка. Да, со мной связались по этому поводу, но я думаю, что в данный момент я хочу сосредоточиться на возвращении в тренерскую деятельность, а не на боксе. Сейчас это моя цель», – заявил Руни в подкасте The Overlap.

Напомним, в января Уэйн Руни был уволен с поста главного тренера клуба «Бирмингем», который выступает в Чемпионшипе.

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Уэйн Руни
Источник Boxing Scene
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