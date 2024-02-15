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  4. Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?
Англия
15 февраля 2024, 17:27 |
1782
2

Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?

Уэйн Руни может выйти на ринг уже в мае

15 февраля 2024, 17:27 |
1782
2
Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ведет переговоры с компанией Misfits относительно своего возможного дебюта на боксерском ринге, сообщает британское издание The Sun.

Misfits – это агентство, которое занимается организацией поединков между известными людьми и профессиональными боксерами или бойцами ММА. Одним из основателей компании является известный блогер KSI.

По информации источника, сейчас стороны переговорного процесса планируют устроить дебют Уэйна Руни на ринге уже в мае. В том же месяце состоится самый ожидаемый бой года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Ранее Уэйн Руни был уволен с должности главного тренера «Бирмингем Сити» (Чемпионшип) за неудовлетворительные результаты.

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Уэйн Руни KSI Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед
Источник The Sun
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Комментарии 2
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trentreznor11
"До чого тут Усик та Ф'юрі?" Зовсім ні до чого. Написали, аби люди зайшли та побачили дно, до якого стрімко летить сайт з такими заголовками 
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