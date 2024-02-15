Легенда МЮ готовится к дебюту в боксе. К чему здесь Усик и Фьюри?
Уэйн Руни может выйти на ринг уже в мае
Легендарный футболист английского «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ведет переговоры с компанией Misfits относительно своего возможного дебюта на боксерском ринге, сообщает британское издание The Sun.
Misfits – это агентство, которое занимается организацией поединков между известными людьми и профессиональными боксерами или бойцами ММА. Одним из основателей компании является известный блогер KSI.
По информации источника, сейчас стороны переговорного процесса планируют устроить дебют Уэйна Руни на ринге уже в мае. В том же месяце состоится самый ожидаемый бой года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Ранее Уэйн Руни был уволен с должности главного тренера «Бирмингем Сити» (Чемпионшип) за неудовлетворительные результаты.
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