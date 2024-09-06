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Украина. Первая лига
06 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:08
169
0

Ван Леувен заявил о ежедневном прогрессе Металлиста 1925 под его началом

Наставник харьковчан – о состоянии подопечных

06 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:08
169
0
Ван Леувен заявил о ежедневном прогрессе Металлиста 1925 под его началом
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Металлиста 1925» Патрик ван Леувен рассказал о подготовке команды в последние дни к матчу в Первой лиге против «Диназа», который состоится в субботу, 7 сентября.

– Расскажите, пожалуйста, над чем работали на этой неделе, в каких составляющих команда достигла прогресса?

– Тренируясь в течение недели, команда ежедневно прогрессирует. Мы стараемся построить несколько иную игру, чем это было раньше. И то, что я вижу во время выполнения упражнений, хоть на тактику, хоть на технику – я доволен всем, что вижу в течение этой недели. У нас есть еще одна тренировка, где мы будем готовиться конкретно к следующему сопернику. Это всегда сочетание техники и тактики на грядущий матч и таким образом мы готовим команду к поединку.

– После матча против «ЮКСА» вы говорили о реализации. Что нужно, чтобы это изменить?

– Если мы говорим о реализации, то, в первую очередь футболист должен быть в нужном месте, чтобы забить. На прошлой неделе мы на тренировках постоянно подчеркивали это. Чтобы соответствовать требованиям тренерского штаба - нужно всегда успевать на нужное место. И уже туда футболист должен добавить свои качества и качество. Мне кажется, что на прошлой неделе у нас было много шансов, где мы могли забивать легко, если бы успевали в нужный момент быть на дальней стойке, на ближней стойке. После игры против «ЮКСА» я был доволен стилем игры, но недоволен теми моментами, где мы должны были забивать.

– Следующий соперник «Металлиста 1925» – «Диназ». За счет чего можно одержать победу в этом матче?

– Мы должны продолжать играть так, как в прошлом матче. Мы это будем требовать от футболистов, мы работали над этим в течение недели во время тренировочного процесса. И будем это требовать во время матча.

– В матче с «Вересом» травмировался Калитвинцев, в прошлом поединке из-за повреждений заменили Кравца и Юрченко. В каком состоянии эти игроки и есть ли в команде футболисты, на которых сейчас вы не можете рассчитывать из-за травм?

– Относительно травмированных игроков, кроме тех, кто выбыли надолго, еще Калитвинцев не сыграет, хотя он уже начинает двигаться. Также у нас нет Салюка, поскольку он поехал играть в составе молодежной сборной Украины.

«Металлист 1925» в турнирной таблице группы А Первой лиги занимает 7-е место, имея 3 очка после 4 матчей.

Ранее ван Леувен признался, что любит, чтобы его команда играла с мячом.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
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