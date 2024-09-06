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  4. Мбаппе дал оценку результату сборной Франции на Евро-2024
Чемпионат мира
06 сентября 2024, 14:47 | Обновлено 06 сентября 2024, 14:56
158
0

Мбаппе дал оценку результату сборной Франции на Евро-2024

Нападающий – о вылете команды с евротурнира в полуфинале

06 сентября 2024, 14:47 | Обновлено 06 сентября 2024, 14:56
158
0
Мбаппе дал оценку результату сборной Франции на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о выступлении национальной команды в финальной части чемпионата Европы 2024, в которой она дошла до полуфинала , где проиграла Испании (1:2) – будущему чемпиону.

«Евро позади… Я быстро переключился на другие дела. Это был провал, нам было грустно, но мы должны смотреть вперед», – заявил Мбаппе.

Напомним, в финале Евро-2024 в Германии сборная Испании переиграла команду Англии со счетом 2:1.

Ранее экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о Килиане Мбаппе.

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Килиан Мбаппе Евро-2024 сборная Франции по футболу
Юрій Остроумов Источник: L'Equipe
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