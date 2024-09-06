Мбаппе дал оценку результату сборной Франции на Евро-2024

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о выступлении национальной команды в финальной части чемпионата Европы 2024, в которой она дошла до полуфинала , где проиграла Испании (1:2) – будущему чемпиону.

«Евро позади… Я быстро переключился на другие дела. Это был провал, нам было грустно, но мы должны смотреть вперед», – заявил Мбаппе.

Напомним, в финале Евро-2024 в Германии сборная Испании переиграла команду Англии со счетом 2:1.

Ранее экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о Килиане Мбаппе.