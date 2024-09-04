«Технически ограниченный». Экс-форвард сборной Франции высказался о Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил старт карьеры звездного соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском «Реале»:

«Это удачное начало сезона. Он забил в первом матче, а в последней игре оформил дубль. Если строго придерживаться статистики – то это успех. Он здесь, чтобы забивать голы. Однако, по игре он и его команда должны быть намного лучше.

Мбаппе должен совершенствоваться в роли нападающего, в единоборствах, в физическом плане, в игре головой. Ему придется прогрессировать. Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в десятку самых техничных игроков. И сегодня его пределы очевидны по сравнению с таким игроком, как Винисиус».

Напомним, «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе в июне 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента.