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  4. «Технически ограниченный». Экс-форвард сборной Франции высказался о Мбаппе
Испания
04 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:50
566
0

«Технически ограниченный». Экс-форвард сборной Франции высказался о Мбаппе

Кристоф Дюгарри считает, что Килиан удачно начал карьеру в «Реале»

04 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 04 сентября 2024, 11:50
566
0
«Технически ограниченный». Экс-форвард сборной Франции высказался о Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил старт карьеры звездного соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском «Реале»:

«Это удачное начало сезона. Он забил в первом матче, а в последней игре оформил дубль. Если строго придерживаться статистики – то это успех. Он здесь, чтобы забивать голы. Однако, по игре он и его команда должны быть намного лучше.

Мбаппе должен совершенствоваться в роли нападающего, в единоборствах, в физическом плане, в игре головой. Ему придется прогрессировать. Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в десятку самых техничных игроков. И сегодня его пределы очевидны по сравнению с таким игроком, как Винисиус».

Напомним, «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе в июне 2024 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

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Кристоф Дюгарри Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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