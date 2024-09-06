«Просто абсурдно». Звезда Ман Сити раскритиковал календарь игр

Атакующий полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва позволил себе критику в адрес большого количества матчей в течение одного сезона.

«Расписание совершенно сумасшедшее. Мы только что узнали, что у нас всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Возможно, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это было абсолютно абсурдно.

В Лиге чемпионов, если ты не выходишь в раунд 1/16 финала, тебе все равно приходится играть ещt два матча. Это правда, что составы больше, но я не собираюсь говорить, что это легко. Это было нелегко. Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями. Количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно», – заявил Силва.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва хочет подписать мюнхенская «Бавария».