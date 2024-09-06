«Просто абсурдно». Звезда Ман Сити раскритиковал календарь игр
Бернарду Силва выразил недовольство системой
Атакующий полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва позволил себе критику в адрес большого количества матчей в течение одного сезона.
«Расписание совершенно сумасшедшее. Мы только что узнали, что у нас всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Возможно, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это было абсолютно абсурдно.
В Лиге чемпионов, если ты не выходишь в раунд 1/16 финала, тебе все равно приходится играть ещt два матча. Это правда, что составы больше, но я не собираюсь говорить, что это легко. Это было нелегко. Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями. Количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно», – заявил Силва.
Ранее сообщалось, что Бернарду Силва хочет подписать мюнхенская «Бавария».
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А тепер обурюється, що йому не подобається футбол, який цікавлять гроші.
Дивні ці футболісти. Їх цікавлять гроші, але вони обурюються, коли інших (футбольних керівників) теж цікавлять гроші.
Якщо ви любите футбол - то чому граєте в клубах які належать шейхам, олігархам, американцям, для яких гроші на першому місці.
Ви ж цю гнилу систему і підтримуєте, граючи за клуби які десятиліттями плювали на фінансовий феєрплей та чесну конкуренцію.