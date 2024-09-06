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Англия
06 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:52
408
1

«Просто абсурдно». Звезда Ман Сити раскритиковал календарь игр

Бернарду Силва выразил недовольство системой

06 сентября 2024, 13:45 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:52
408
1
«Просто абсурдно». Звезда Ман Сити раскритиковал календарь игр
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Атакующий полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва позволил себе критику в адрес большого количества матчей в течение одного сезона.

«Расписание совершенно сумасшедшее. Мы только что узнали, что у нас всего один выходной перед матчем Кубка английской лиги. Возможно, мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это было абсолютно абсурдно.

В Лиге чемпионов, если ты не выходишь в раунд 1/16 финала, тебе все равно приходится играть ещt два матча. Это правда, что составы больше, но я не собираюсь говорить, что это легко. Это было нелегко. Я провожу очень мало времени с семьей и друзьями. Количество игр, в которых мы участвуем, просто абсурдно», – заявил Силва.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва хочет подписать мюнхенская «Бавария».

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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Бернарду Сілва перейшов в клуб, який побудований на шалених грошах. 
А тепер обурюється, що йому не подобається футбол, який цікавлять гроші. 
Дивні ці футболісти. Їх цікавлять гроші, але вони обурюються, коли інших (футбольних керівників) теж цікавлять гроші. 
Якщо ви любите футбол - то чому граєте в клубах які належать шейхам, олігархам, американцям, для яких гроші на першому місці.
Ви ж цю гнилу систему і підтримуєте, граючи за клуби які десятиліттями плювали на фінансовий феєрплей та чесну конкуренцію.
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