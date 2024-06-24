Германия24 июня 2024, 17:34 |
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Бавария нацелилась на одного из лидеров Манчестер Сити
Бернарду Силва может продолжить карьеру в Германии
24 июня 2024, 17:34 |
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Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, в контракте атакующего полузащитника сборной Португалии с «Манчестер Сити», рассчитанном до лета 2026 года, прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов. «Бавария» готова отдать такие деньги за 29-летнего футболиста.
Ранее Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Турцией и Португалией. Хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года.
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