Бавария нацелилась на одного из лидеров Манчестер Сити

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к одному из лидеров «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, в контракте атакующего полузащитника сборной Португалии с «Манчестер Сити», рассчитанном до лета 2026 года, прописана клаусула в размере 50 миллионов фунтов. «Бавария» готова отдать такие деньги за 29-летнего футболиста.

Ранее Бернарду Силва был признан лучшим игроком матча Евро-2024 между Турцией и Португалией. Хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года.