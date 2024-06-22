Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Турция – Португалия

Португалия в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0 и с шестью очками гарантировала себе выход в плей-офф.

Лучшим игроком матча УЕФА признал полузащитника Бернарду Силву, отметив, что игрок забил ключевой первый гол, который позволил команде спокойно играть дальше.

Криштиану Роналду в этом матче оформил результативную передачу и сделал 8-й ассист на чемпионатах Европы.