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Чемпионат Европы
22 июня 2024, 21:10 |
1001
0

Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Турция – Португалия

Лучшим признан Бернарду Силва

22 июня 2024, 21:10 |
1001
0
Не Роналду. УЕФА определил лучшего игрока матча Турция – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine

Португалия в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 уверенно обыграла Турцию со счетом 3:0 и с шестью очками гарантировала себе выход в плей-офф.

Лучшим игроком матча УЕФА признал полузащитника Бернарду Силву, отметив, что игрок забил ключевой первый гол, который позволил команде спокойно играть дальше.

Криштиану Роналду в этом матче оформил результативную передачу и сделал 8-й ассист на чемпионатах Европы.

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сборная Турции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Турция - Португалия Бернарду Силва
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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