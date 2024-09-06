Ночью 6 сентября состоялся матч в отборе на чемпионат мира 2026 состоялся матч между сборными Аргентиной и Чили.

Из-за травмы, полученной в финале копа Америка в заявке на матч отсутствовал капитан и легенд «альбиселесте» Лионель Месси. Однако по правилам ФИФА, номер не должен пустовать и его вынужденно передали одному из игроков. Этим футболистом стал Пауло Дибала.

Стоит отметить, что Пауло вышел на поле на 79-й минуте, а уже на 90+3 забил гол с футболкой, на которой нарисован легендарный номер.

ФОТО. Честь передана. В сборной Аргентины дали 10-й номер другому игроку