Мухова назвала свои ошибки в полуфинале US Open с Пегулой

Чешская теннисистка Каролина Мухова, которяа занимает 25-е место в мировом рейтинге, поделилась эмоциями от встречи 1/2 финала US Open 2024 с американкой Джессикой Пегулой (6:1, 4:6, 2:6).

«Это был очень тяжелый матч. Я начала его неплохо, но потом стала сильно нервничать. Знала, что дальше все не будет так же легко. При счёте 3:0 в мою пользу я пропустила легкий удар, она начала играть весьма солидно. Было сложно навязывать свою игру, она (Джессика Пегула. — прим.) была везде и не допускала много ошибок. Сейчас мне трудно оставаться на позитиве», – рассказала Мухов после встречи.

Ранее Джессика Пегула рассказала, что хочет сделать с Ариной Соболенко в финале US Open 2024.