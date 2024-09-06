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  4. Мухова назвала свои ошибки в полуфинале US Open с Пегулой
Италия
06 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:06
527
0

Мухова назвала свои ошибки в полуфинале US Open с Пегулой

Чешка – о поражении от американки

06 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:06
527
0
Мухова назвала свои ошибки в полуфинале US Open с Пегулой
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Чешская теннисистка Каролина Мухова, которяа занимает 25-е место в мировом рейтинге, поделилась эмоциями от встречи 1/2 финала US Open 2024 с американкой Джессикой Пегулой (6:1, 4:6, 2:6).

«Это был очень тяжелый матч. Я начала его неплохо, но потом стала сильно нервничать. Знала, что дальше все не будет так же легко. При счёте 3:0 в мою пользу я пропустила легкий удар, она начала играть весьма солидно. Было сложно навязывать свою игру, она (Джессика Пегула. — прим.) была везде и не допускала много ошибок. Сейчас мне трудно оставаться на позитиве», – рассказала Мухов после встречи.

Ранее Джессика Пегула рассказала, что хочет сделать с Ариной Соболенко в финале US Open 2024.

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US Open 2024 Каролина Мухова Джессика Пегула
Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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