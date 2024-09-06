Мухова назвала свои ошибки в полуфинале US Open с Пегулой
Чешка – о поражении от американки
Чешская теннисистка Каролина Мухова, которяа занимает 25-е место в мировом рейтинге, поделилась эмоциями от встречи 1/2 финала US Open 2024 с американкой Джессикой Пегулой (6:1, 4:6, 2:6).
«Это был очень тяжелый матч. Я начала его неплохо, но потом стала сильно нервничать. Знала, что дальше все не будет так же легко. При счёте 3:0 в мою пользу я пропустила легкий удар, она начала играть весьма солидно. Было сложно навязывать свою игру, она (Джессика Пегула. — прим.) была везде и не допускала много ошибок. Сейчас мне трудно оставаться на позитиве», – рассказала Мухов после встречи.
Ранее Джессика Пегула рассказала, что хочет сделать с Ариной Соболенко в финале US Open 2024.
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