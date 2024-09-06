ШИЩЕНКО: «Я очень рассчитываю на своих игроков, я очень в них верю»
Новый главный тренер «Оболони» прокомментировал свои первые впечатления от тренировки «бело-зелёных»
Новый главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал свои первые впечатления от тренировки «бело-зелёных»:
– Поделитесь своими первыми впечатлениями на посту тренера «пивоваров».
– Великолепное впечатление, отличная атмосфера, позитивные эмоции, потому что для меня это второй клуб в Премьер-лиге. Я чувствую себя здесь очень комфортно с первого дня, поскольку ребята настроены очень хорошо, руководство клуба также, поэтому первый день прошел в эмоциональной, дружелюбной атмосфере.
– Расскажите о встрече с президентом во время переговоров?
– У нас была отличная встреча с президентом клуба Александром Слободяном накануне, такая футбольная атмосфера с историей, с воспоминаниями о футболе, очень много общались. Мне понравилась встреча и впечатление от президента, потому что я не был с ним знаком лично, только из интервью знал, что он президент клуба «Оболонь». Но пообщавшись, у меня осталось хорошее, позитивное впечатление о нём. Мы говорили о футболе, и он его понимает, поэтому встреча была очень классной.
Его всегда показывают в трансляциях, и все видят, что он переживает и является знаковой фигурой в украинском футболе, потому что он болеет за клуб, что естественно, ведь это его команда.
– Уже сформировали тренерский штаб?
– В мой тренерский штаб вошли Николай Гибалюк, Александр Антоненко и Артём Кичак.
– Расскажите о Николае Гибалюке, ассистенте, который присоединился к клубу вместе с вами?
– Николай знает мои идеи, мои принципы, мы давно дружим, ещё играли вместе, поэтому мне очень комфортно с ним. Он позитивный человек, и я очень рад, что он со мной.
– Сегодня вы уже вместе провели первую тренировку с командой здесь, на «Оболонь Арене».
– Всё прошло очень хорошо, отличная атмосфера, тренировка была очень интенсивной. Думаю, что ребятам понравилось, потому что они вышли уставшими, но с улыбками и в хорошем настроении.
– Какую тактическую схему планируете использовать в «Оболони»?
– Схема не так важна в матче, потому что её можно подстраивать под соперника и менять, но важны действия на поле. В «Полесье» мы всегда играли с четырьмя защитниками, но когда играли с тремя – это была вынужденная мера из-за нехватки защитников. В «Оболони» мы также будем адаптироваться под соперника, если это потребуется.
– Какой стиль футбола вам нравится?
– Стиль футбола может быть разным, ведь соперники разные. Мы можем готовить определённые тактические принципы, но они могут не сработать, поэтому нужно быть готовыми к изменениям в ходе игры.
Надеюсь, у нас будет свой стиль, но у нас мало времени, и нужно быстро работать с игроками, чтобы они поняли мои идеи. Игры покажут, какой у нас будет стиль, но мы будем стараться играть так, чтобы это нравилось болельщикам и президенту клуба, чтобы зрители видели игру «Оболони» и говорили, что это действительно команда.
У нас много вызовов впереди. Я видел игры «Оболони», есть хорошие моменты, которые мы будем развивать. Однако есть вещи, которые нужно будет доработать на тренировках.
– Судя по прошлым интервью, вы – максималист. Какие цели ставите на этот сезон?
– Для себя я ставлю большие цели и сказал игрокам, что у каждого есть своя цель, к которой мы должны стремиться. Мы будем двигаться к этим целям и добиваться их.
– Впереди у команды два очень сложных матча: «Александрия», которая выигрывала все свои игры в этом сезоне, и донецкий «Шахтёр». Уже думали о них?
– Да, думали, и наш аналитик уже готовит информацию по «Александрии». С завтрашнего дня начнём готовиться к ней, потому что это очень хорошая и непростая команда, как и «Шахтёр». Но каждая игра важна, независимо от соперника.
– В последней игре на посту тренера «Полесья» вы обыграли «Шахтёр» со счётом 2-0. В чём секрет успеха в матчах с «горняками»?
– Секретов нет, тренеры всё делают на недельном цикле, подготавливают команду к игре. Я очень рассчитываю на своих игроков и верю в них.
– Вы вывели «Полесье» в Лигу конференций впервые в истории. Мечтаете повторить этот успех с «Оболонью»?
– Когда я был игроком, я мечтал и ставил перед собой цели, и шаг за шагом добивался их. Теперь я как тренер тоже ставлю цели и мечты, и надеюсь, что они сбудутся.
– Что вы можете сказать нашим болельщикам, которые с нетерпением ждут вашего домашнего дебюта в матче против «Александрии»?
– Я часто бывал на этом стадионе и видел, как здесь поддерживают команду. Хочу пожелать, чтобы это продолжалось. Будут победы, будут поражения, но я надеюсь, что болельщики всегда будут с нами, поддерживая «Оболонь».
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