Украина. Премьер лига05 сентября 2024, 15:28 |
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Оболонь раскрыла детали контракта с новым тренером
Шищенко получил договор на 3 года
05 сентября 2024, 15:28 |
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Утром 5 сентября Оболонь объявила о назначении Сергея Шищенко новым главным тренером. Теперь клуб сообщает, что специалист получил договор на три года.
Шищенко заменил Валерия Иващенко. В минувшем сезоне наставник тренировал Звягель и Полесье, но покинул житомирскую команду после завершения чемпионата.
Оболонь неудачно начала новый сезон, набрав 1 пункт после пяти матчей.
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