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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 15:28 |
61
0

Оболонь раскрыла детали контракта с новым тренером

Шищенко получил договор на 3 года

05 сентября 2024, 15:28 |
61
0
Оболонь раскрыла детали контракта с новым тренером
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

Утром 5 сентября Оболонь объявила о назначении Сергея Шищенко новым главным тренером. Теперь клуб сообщает, что специалист получил договор на три года.

Шищенко заменил Валерия Иващенко. В минувшем сезоне наставник тренировал Звягель и Полесье, но покинул житомирскую команду после завершения чемпионата.

Оболонь неудачно начала новый сезон, набрав 1 пункт после пяти матчей.

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Оболонь Киев Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Оболонь
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