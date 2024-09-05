Оболонь раскрыла детали контракта с новым тренером

Утром 5 сентября Оболонь объявила о назначении Сергея Шищенко новым главным тренером. Теперь клуб сообщает, что специалист получил договор на три года.

Шищенко заменил Валерия Иващенко. В минувшем сезоне наставник тренировал Звягель и Полесье, но покинул житомирскую команду после завершения чемпионата.

Оболонь неудачно начала новый сезон, набрав 1 пункт после пяти матчей.