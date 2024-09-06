Забарный ответил на вопрос, где он может быть через 5 лет

Защитник английского клуба «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о том, где он может быть через 5 лет.

– Илья, где вы себя видите через пять лет?

– У меня так быстро пошла карьера, поэтому я даже не знаю, что может быть через пять лет. Это еще очень далеко, – заявил Забарный.

Ранее 22-летний уроженец Киева Илья Забарный поделился мнение о том, как сыграло в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо», а также отметил действия 19-летнего защитника команды Тараса Михавко.