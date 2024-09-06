Англия06 сентября 2024, 11:48 |
661
0
Забарный ответил на вопрос, где он может быть через 5 лет
Илью спросили о планах
06 сентября 2024, 11:48 |
661
0
Защитник английского клуба «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о том, где он может быть через 5 лет.
– Илья, где вы себя видите через пять лет?
– У меня так быстро пошла карьера, поэтому я даже не знаю, что может быть через пять лет. Это еще очень далеко, – заявил Забарный.
Ранее 22-летний уроженец Киева Илья Забарный поделился мнение о том, как сыграло в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо», а также отметил действия 19-летнего защитника команды Тараса Михавко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 сентября 2024, 00:23 0
Вечером 5 сентября состоялись поединки 1-го тура Лиги наций
Теннис | 06 сентября 2024, 03:48 6
Наварро не смогла остановить Соболенко
Футбол | 06.09.2024, 09:35
Футбол | 06.09.2024, 11:44
Футбол | 05.09.2024, 14:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.09.2024, 09:57 1
05.09.2024, 00:08 5
05.09.2024, 00:17
05.09.2024, 04:20 5
05.09.2024, 07:37 2
05.09.2024, 00:59 6
04.09.2024, 16:55 58
04.09.2024, 21:58 4