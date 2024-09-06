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  4. Забарный ответил на вопрос, где он может быть через 5 лет
Англия
06 сентября 2024, 11:48 |
661
0

Забарный ответил на вопрос, где он может быть через 5 лет

Илью спросили о планах

06 сентября 2024, 11:48 |
661
0
Забарный ответил на вопрос, где он может быть через 5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник английского клуба «Борнмут» и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о том, где он может быть через 5 лет.

– Илья, где вы себя видите через пять лет?

– У меня так быстро пошла карьера, поэтому я даже не знаю, что может быть через пять лет. Это еще очень далеко, – заявил Забарный.

Ранее 22-летний уроженец Киева Илья Забарный поделился мнение о том, как сыграло в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо», а также отметил действия 19-летнего защитника команды Тараса Михавко.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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