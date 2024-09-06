Второй раз в истории украинцы сыграют в двух финалах Grand Slam за год

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в финале женского парного разряда на US Open 2024 в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.

Для Людмилы, как и для всего украинского тенниса, это будет второй финал турнира Grand Slam в 2024 году. Ранее в этом сезоне Киченок в дуэте с Остапенко играла в матче за титул на Открытом чемпионате Австралии.

Отметим, что в истории украинского тенниса до 2024 года было всего пять финалов на турнирах такой категории: