US Open06 сентября 2024, 11:49 |
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Второй раз в истории украинцы сыграют в двух финалах Grand Slam за год
Впервые кто-то из украинцев сразится за титул на US Open
06 сентября 2024, 11:49 |
393
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Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в финале женского парного разряда на US Open 2024 в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.
Для Людмилы, как и для всего украинского тенниса, это будет второй финал турнира Grand Slam в 2024 году. Ранее в этом сезоне Киченок в дуэте с Остапенко играла в матче за титул на Открытом чемпионате Австралии.
Отметим, что в истории украинского тенниса до 2024 года было всего пять финалов на турнирах такой категории:
- в 1999 году Андрей Медведев сражался за титул на Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде, обидно проиграв Андре Агасси, а Елена Татаркова дошла до парного финала Уимблдона;
- в 2005 году Татьяна Перебийнис играла в матче за титул на травяном мейджоре в женском парном разряде;
- в 2008-м сестры Алена и Катерина Бондаренко стали чемпионками Australian Open;
- в 2023-м Людмила Киченок в дуэте с хорватом Мате Павичем выиграла Уимблдон в миксте.
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