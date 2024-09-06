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US Open
06 сентября 2024, 11:49 |
393
0

Второй раз в истории украинцы сыграют в двух финалах Grand Slam за год

Впервые кто-то из украинцев сразится за титул на US Open

06 сентября 2024, 11:49 |
393
0
Второй раз в истории украинцы сыграют в двух финалах Grand Slam за год
Jimmie48 Photography. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в финале женского парного разряда на US Open 2024 в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко.

Для Людмилы, как и для всего украинского тенниса, это будет второй финал турнира Grand Slam в 2024 году. Ранее в этом сезоне Киченок в дуэте с Остапенко играла в матче за титул на Открытом чемпионате Австралии.

Отметим, что в истории украинского тенниса до 2024 года было всего пять финалов на турнирах такой категории:

  • в 1999 году Андрей Медведев сражался за титул на Ролан Гаррос в одиночном мужском разряде, обидно проиграв Андре Агасси, а Елена Татаркова дошла до парного финала Уимблдона;
  • в 2005 году Татьяна Перебийнис играла в матче за титул на травяном мейджоре в женском парном разряде;
  • в 2008-м сестры Алена и Катерина Бондаренко стали чемпионками Australian Open;
  • в 2023-м Людмила Киченок в дуэте с хорватом Мате Павичем выиграла Уимблдон в миксте.
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Елена Татаркова Андрей Медведев Татьяна Перебийнис Людмила Киченок Алена Бондаренко Катерина Володько (Бондаренко) Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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