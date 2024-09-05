Киченок / Остапенко – Младенович / Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под седьмым номером, сыграют против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай). Встреча состоится 1-м запуском на Arthur Ashe Stadium. Время начала поединка – 19:00 по Киеву.

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Для Людмила и Алены это будет второй финал мейджора в текущем сезоне, в начале года они стали финалистками в Австралии.

Кристина Младенович имеет на своем счету 6 побед на турнирах Grand Slam в женском парном разряде, для нее это будет 11-й финал. На US Open она проиграла 2 матча за титул.

Чжан Шуай имеет два титула Grand Slam в женском парном разряде, три года назад она стала победительницей на этих кортах в дуэте с Самантой Стосур из Австралии.

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