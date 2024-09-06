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Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 06 сентября 2024, 11:39
1075
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало перспективного полузащитника

В Житомире карьеру продолжит Ярослав Караман

06 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 06 сентября 2024, 11:39
1075
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало перспективного полузащитника
ФК Полесье Житомир. Ярослав Караман

Житомирское «Полесье» уведомило о подписании контракта с молодым атакующим полузащитником Ярославом Караманом.

18-летний Караман начал нынешний сезон 2024/2025, который является для него дебютным в профессиональном футболе, в составе второлигового «Ужгорода». В 4-х матчах Ярослав отметился одним голом, проведя на поле в общей сложности 315 минут.

«Полесье» сообщило о приглашении Карамана на перспективу — пока хавбек начнет свои выступления с составом второй клубной команды.

В турнирной таблице Украинской Премьер-лиги «Полесье» занимает 2-е место, имея 10 очков после 4-х сыгранных матчей.

Ранее игрок «Полесья» поделился впечатлениями от работы с тренером-чемпионом Европы.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ФК Полесье
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