Янник Синнер – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 сентября будут сыграны матчи 1/2 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии сыграют Янник Синнер (№1 ATP) и Джек Дрейпер (№25 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисистов, итальянец первую проиграл.

В финальном раунде победитель поединка будет играть против Тэйлора Фритца (№12 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№20 ATP).

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