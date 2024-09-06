Янник Синнер – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на US Open
6 сентября будут сыграны матчи 1/2 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом поединке этой стадии сыграют Янник Синнер (№1 ATP) и Джек Дрейпер (№25 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисистов, итальянец первую проиграл.
В финальном раунде победитель поединка будет играть против Тэйлора Фритца (№12 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№20 ATP).
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