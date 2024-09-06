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US Open
06 сентября 2024, 11:26 | Обновлено 06 сентября 2024, 11:56
114
0

Янник Синнер – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на US Open

06 сентября 2024, 11:26 | Обновлено 06 сентября 2024, 11:56
114
0
Янник Синнер – Джек Дрейпер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

6 сентября будут сыграны матчи 1/2 финала в одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом поединке этой стадии сыграют Янник Синнер (№1 ATP) и Джек Дрейпер (№25 ATP). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, итальянец первую проиграл.

В финальном раунде победитель поединка будет играть против Тэйлора Фритца (№12 ATP) или Фрэнсиса Тиафо (№20 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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