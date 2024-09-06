Минимально, но победно. Как Украина стартовала в прежних сезонах Лиги наций

7 сентября национальная сборная Украины проведет стартовый матч в Лиге наций-2024/25. Это будет четвертый в истории розыгрыш этого турнира, который уже оказывался весьма полезным для «сине-желтых» – в частности, на Евро-2024 наша сборная, напомним, поехала благодаря победе в стыковых матчах пути В именно Лиги наций, ведь непосредственно с квалификацией на континентальное первенство у украинцев дела не заладились.

Что ж, накануне очередного старта в турнире давайте вспомним, каким были три предыдущих…

Лига наций-2018/19. Чехия – Украина – 1:2

uefa.com

6 сентября 2018 года сборная Украины провела свой первый в истории матч в рамках новообразованного турнира под названием Лига наций. Наша команда, учитывая тогдашний рейтинг, оказалась в Лиге В, где жребий определил ее в группу 1. Соревноваться «сине-желтым» пришлось с национальными командами Чехии и Словакии – отнюдь не сильнейшими коллективами европейского футбола, из-за чего Украина изначально виделась фаворитом группы и командой, которая должна подниматься в Лигу А – туда, где выступают элитарные сборные Европы.

В первом матче Лиги наций-2018/19 украинцы играли на выезде против Чехии в городе Угерске-Градиште на городском футбольном стадионе Мирослава Валенты. Поединок в этом населенном пункте вызвал повышенный интерес среди болельщиков, в результате чего на трибунах арены собралось 7974 болельщика, что учитывая общую вместительность стадиона в 8121 посадочное место, оказалось очень и очень неплохим показателем.

До того матча сборная Украины лишь дважды пересекалась с чехами – оба раза в товарищеских играх. В 2011-м наши на выезде без вариантов проиграли со счетом 0:4, а спустя год уже на своем поле не сумели взять реванш – 0:0. Однако накануне игры осенью 2018-го именно украинцы, которых возглавлял Андрей Шевченко, считались фаворитами, тем более, что критических проблем с составом у «сине-желтых» не возникло, и сыграть смогли все лидеры – Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко, Малиновский, Пятов и даже натурализованный годом ранее Марлос.

Впрочем, начало матча оказалось неудачным для Украины. Уже на 4-й минуте чехи провели фланговую контратаку, вследствие которой Патрик Шик вышел на ударную позицию и прошил Андрея Пятова точным ударом в ближний верхний угол. Отнюдь не лучшая игра нашего голкипера и обороны привели к тому, что подопечным Шевченко пришлось оказаться в положении отыгрывающихся уже с самого начала…

Отыграться «сине-желтым» посчастливилось в концовке первого тайма. На 45-й минуте Марлос на правом фланге благодаря технике собрал вокруг себя нескольких соперников, начал обыгрывать их буквально «на пятачке», после чего решил выкатить мяч в центр под удар Ярмоленко. Однако Андрей остроумно пропустил мяч дальше – на Коноплянку, а уже Евгений точным ударом в ближний угол заставил вратаря соперника капитулировать – 1:1.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, однако особенно «транжирствовал» Роман Яремчук. К 90-й минуте на табло по-прежнему горели равные цифры (1:1), а арбитр компенсировал 3 минуты. И на третьей из них «сине-желтым» все-таки удалось вырвать победу! Цыганков с левого фланга навесил в штрафную, где вратарь чехов неудачно вышел на перехват, столкнувшись со своим же защитником. В результате мяч оказался у Зинченко, напротив которого были уже де-факто пустые ворота. 2:1 – это победа!

После этого Украина с минимальным счетом последовательно обыграла Словакию на своем поле (1:0 во Львове) и Чехию также дома (1:0 в Харькове), а в финальном поединке групповой стадии позволила себе расслабиться и получила «по ушам» от словаков на выезде – поражение со счетом 1:4. Впрочем, это не изменило главного – украинцы выиграли группу и следующий розыгрыш Лиги наций начали в когорте лучших команд континента – в Лиге А.

Лига наций-2020/21. Украина – Швейцария – 2:1

УАФ

Спустя два года, в сентябре 2020-го, сборная Украины все так же под руководством тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко, стартовала в Лиге наций-2020/21. Наша команда оказалась среди элитарных сборных континента – в Лиге А, где волею жребия угодила в группу 4 вместе с национальными командами Испании, Германии и Швейцарии.

3 сентября 2020 года «сине-желтые» на «Арене Львов» провели свой первый поединок в рамках второго в истории розыгрыша Лиги наций. Соперником нашей команды были швейцарцы – по сути, ключевой оппонент, как небезосновательно казалось еще до начала соревновательного процесса, в борьбе за сохранение прописки в Лиге А.

На этот раз открыть счет посчастливилось украинцам. На 14-й минуте Ярмоленко эффектно и эффективно сыграл на добивании из района вратарской, отправив мяч в сетку. Швейцарцы смогли отыграться под конец первого тайма, когда точным дальним ударом в ближний угол врасплох Пятова сумел застать Сеферович. Однако вырвать победу «сине-желтые» все-таки сумели: на 68-й минуте Зинченко отметился великолепным ударом в касание, отправив мяч в дальний угол.

В параллельном матче немцы и испанцы расписали ничью 1:1, вследствие чего после первого тура в лидерах группы 4 оказались именно украинцы. Но уже в следующем матче команда Шевченко на выезде была бита Испанией – 0:4. Затем наши в Киеве проиграли Германии 1:2, а в четвертом туре неожиданно одолели испанцев также на НСК «Олимпийский» – 1:0. Даже поражение в пятом туре от немцев на выезде (1:2) не стало для «сине-желтых» фатальным в борьбе со Швейцарией за сохранение прописки, так как перед очной встречей с «нейтралами» в последнем туре у наших было 6 очков в активе, а у команды Владимира Петковича только 3.

Но повторить успешный матч на старте сборной Украины против Швейцарии было не суждено. Пожалуй, до сих пор все преданные болельщики «сине-желтых» помнят ту историю с санитарным врачом одного из швейцарских кантонов, который фактически не дал нашей сборной сыграть и выявить сильнейшего на футбольном поле. Украине засчитали техническое поражение (0:3) из-за многочисленных положительных тестов на Covid-19 и неспособность выставить другую команду, к которой бы не было претензий по медицинским показаниям… Швейцарцев не смутил даже тот факт, что за три дня до матча наша сборная играла в Германии и там игру местные власти дали провести, хотя в те дни напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом была по всему миру…

Как следствие, Украина и Швейцария, которые встречались непосредственно на поле только в первом туре того турнира, набрали по 6 очков, но по личным встречам выше оказались «нейтралы», ведь у них оказалась лучшей разница забитых и пропущенных мячей. И плевать, что они оказались «кабинетными», а не полевыми…

Лига наций-2022/23. Ирландия – Украина – 0:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем розыгрыше Лиги наций сборной Украины вновь пришлось играть в Лиге В. На этот раз жребий определил «сине-желтых» в группу 1, где нашими соперниками оказались шотландцы, ирландцы и армяне. Для большинства экспертов и болельщиков наша команда виделась фаворитом на победу в квартете, но…

Впрочем, начнем с начала. Первый матч украинцы провели 8 июня 2022 года в Дублине против Ирландии. Стоит особо отмечать, что шел четвертый месяц полномасштабной фазы российско-украинской войны, из-за которой в Украине было не до профессионального футбола. Все внутренние турниры в сезоне-2021/22 доиграны так и не были, а футболисты отечественных команд оказались без практики, потому ставку наш тренерский штаб во главе с Александром Петраковым мог делать лишь на легионеров, имеющих возможность в европейских чемпионатах регулярно выходить на поле.

На матч в Дублине Петраков выпустил откровенно экспериментальный состав, причем решил сыграть по схеме 3-5-2, которая моментами переходила в 5-3-2. На поле нашлось место Сироте, Бондарю, Попову и Качарабе, зато в резерве оказались Малиновский, Цыганков, Зинченко, Забарный и Матвиенко…

И на 37-й минуте показалось, что Петраков оказался абсолютно прав, выпуская именно молодых игроков. Качараба дальним ударом «парашютом» открыл счет, однако этот мяч все-таки был отменен после просмотров на VAR из-за офсайда в предыдущем моменте у Артема Довбика. В начале второго тайма на поле объявился Цыганков, который ударом со штрафного с дальней дистанции с правого фланга забил единственный мяч в поединке – 1:0. После этого Андрею Лунину неоднократно приходилось спасать «сине-желтых» - например, на 79-й минуте голкипер феноменальным образом среагировал на удар Даффи, переведя его в перекладину. Но победу в стартовом матче турнира Украина все-таки удержала!

В дальнейшем Украина обыграла Армению (3:0), сыграла вничью с Ирландией (1:1) и с треском на выезде проиграла шотландцам (0:3). В предпоследнем туре «сине-желтые» на выезде разбили армян (5:0), а в решающем матче против Шотландии выиграть не смогли (0:0), по причине чего заняли второе место в группе, не сумев вернуться в Лигу А.

В конце 2022 года Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины, а спустя полгода на него пришел Сергей Ребров. Под руководством этого специалиста «сине-желтые» не смогли через квалификацию отобраться на Евро-2024, но благодаря хорошим показателям в Лиге наций сыграли в плей-офф и вышли победителями пути В. Что правда, на континентальном турнире этим летом своих почитателей «сине-желтые» порадовать не смогли…

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Как видим, сборной Украины в целом удавалось хорошо стартовать в турнирах Лиги наций. К настоящему моменту у нашей команды три победы в трех матчах, пускай каждый раз наша сборная и побеждала лишь с минимальной разницей в счете. Это как минимум добавляет уверенности перед игрой с албанцами, а уж как она сложится мы узнаем только поздним вечером 7 сентября…