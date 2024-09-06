Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минимально, но победно. Как Украина стартовала в прежних сезонах Лиги наций
Лига наций
06 сентября 2024, 11:21 |
217
0

Минимально, но победно. Как Украина стартовала в прежних сезонах Лиги наций

Теперь ждем, каким получится новый старт. В соперниках у нас Албания…

06 сентября 2024, 11:21 |
217
0
Минимально, но победно. Как Украина стартовала в прежних сезонах Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября национальная сборная Украины проведет стартовый матч в Лиге наций-2024/25. Это будет четвертый в истории розыгрыш этого турнира, который уже оказывался весьма полезным для «сине-желтых» – в частности, на Евро-2024 наша сборная, напомним, поехала благодаря победе в стыковых матчах пути В именно Лиги наций, ведь непосредственно с квалификацией на континентальное первенство у украинцев дела не заладились.

Что ж, накануне очередного старта в турнире давайте вспомним, каким были три предыдущих…

Лига наций-2018/19. Чехия – Украина – 1:2

uefa.com

6 сентября 2018 года сборная Украины провела свой первый в истории матч в рамках новообразованного турнира под названием Лига наций. Наша команда, учитывая тогдашний рейтинг, оказалась в Лиге В, где жребий определил ее в группу 1. Соревноваться «сине-желтым» пришлось с национальными командами Чехии и Словакии – отнюдь не сильнейшими коллективами европейского футбола, из-за чего Украина изначально виделась фаворитом группы и командой, которая должна подниматься в Лигу А – туда, где выступают элитарные сборные Европы.

В первом матче Лиги наций-2018/19 украинцы играли на выезде против Чехии в городе Угерске-Градиште на городском футбольном стадионе Мирослава Валенты. Поединок в этом населенном пункте вызвал повышенный интерес среди болельщиков, в результате чего на трибунах арены собралось 7974 болельщика, что учитывая общую вместительность стадиона в 8121 посадочное место, оказалось очень и очень неплохим показателем.

До того матча сборная Украины лишь дважды пересекалась с чехами – оба раза в товарищеских играх. В 2011-м наши на выезде без вариантов проиграли со счетом 0:4, а спустя год уже на своем поле не сумели взять реванш – 0:0. Однако накануне игры осенью 2018-го именно украинцы, которых возглавлял Андрей Шевченко, считались фаворитами, тем более, что критических проблем с составом у «сине-желтых» не возникло, и сыграть смогли все лидеры – Ярмоленко, Коноплянка, Степаненко, Малиновский, Пятов и даже натурализованный годом ранее Марлос.

Впрочем, начало матча оказалось неудачным для Украины. Уже на 4-й минуте чехи провели фланговую контратаку, вследствие которой Патрик Шик вышел на ударную позицию и прошил Андрея Пятова точным ударом в ближний верхний угол. Отнюдь не лучшая игра нашего голкипера и обороны привели к тому, что подопечным Шевченко пришлось оказаться в положении отыгрывающихся уже с самого начала…

Отыграться «сине-желтым» посчастливилось в концовке первого тайма. На 45-й минуте Марлос на правом фланге благодаря технике собрал вокруг себя нескольких соперников, начал обыгрывать их буквально «на пятачке», после чего решил выкатить мяч в центр под удар Ярмоленко. Однако Андрей остроумно пропустил мяч дальше – на Коноплянку, а уже Евгений точным ударом в ближний угол заставил вратаря соперника капитулировать – 1:1.

Во втором тайме моменты были у обеих команд, однако особенно «транжирствовал» Роман Яремчук. К 90-й минуте на табло по-прежнему горели равные цифры (1:1), а арбитр компенсировал 3 минуты. И на третьей из них «сине-желтым» все-таки удалось вырвать победу! Цыганков с левого фланга навесил в штрафную, где вратарь чехов неудачно вышел на перехват, столкнувшись со своим же защитником. В результате мяч оказался у Зинченко, напротив которого были уже де-факто пустые ворота. 2:1 – это победа!

После этого Украина с минимальным счетом последовательно обыграла Словакию на своем поле (1:0 во Львове) и Чехию также дома (1:0 в Харькове), а в финальном поединке групповой стадии позволила себе расслабиться и получила «по ушам» от словаков на выезде – поражение со счетом 1:4. Впрочем, это не изменило главного – украинцы выиграли группу и следующий розыгрыш Лиги наций начали в когорте лучших команд континента – в Лиге А.

Лига наций-2020/21. Украина – Швейцария – 2:1

УАФ

Спустя два года, в сентябре 2020-го, сборная Украины все так же под руководством тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко, стартовала в Лиге наций-2020/21. Наша команда оказалась среди элитарных сборных континента – в Лиге А, где волею жребия угодила в группу 4 вместе с национальными командами Испании, Германии и Швейцарии.

3 сентября 2020 года «сине-желтые» на «Арене Львов» провели свой первый поединок в рамках второго в истории розыгрыша Лиги наций. Соперником нашей команды были швейцарцы – по сути, ключевой оппонент, как небезосновательно казалось еще до начала соревновательного процесса, в борьбе за сохранение прописки в Лиге А.

На этот раз открыть счет посчастливилось украинцам. На 14-й минуте Ярмоленко эффектно и эффективно сыграл на добивании из района вратарской, отправив мяч в сетку. Швейцарцы смогли отыграться под конец первого тайма, когда точным дальним ударом в ближний угол врасплох Пятова сумел застать Сеферович. Однако вырвать победу «сине-желтые» все-таки сумели: на 68-й минуте Зинченко отметился великолепным ударом в касание, отправив мяч в дальний угол.

В параллельном матче немцы и испанцы расписали ничью 1:1, вследствие чего после первого тура в лидерах группы 4 оказались именно украинцы. Но уже в следующем матче команда Шевченко на выезде была бита Испанией – 0:4. Затем наши в Киеве проиграли Германии 1:2, а в четвертом туре неожиданно одолели испанцев также на НСК «Олимпийский» – 1:0. Даже поражение в пятом туре от немцев на выезде (1:2) не стало для «сине-желтых» фатальным в борьбе со Швейцарией за сохранение прописки, так как перед очной встречей с «нейтралами» в последнем туре у наших было 6 очков в активе, а у команды Владимира Петковича только 3.

Но повторить успешный матч на старте сборной Украины против Швейцарии было не суждено. Пожалуй, до сих пор все преданные болельщики «сине-желтых» помнят ту историю с санитарным врачом одного из швейцарских кантонов, который фактически не дал нашей сборной сыграть и выявить сильнейшего на футбольном поле. Украине засчитали техническое поражение (0:3) из-за многочисленных положительных тестов на Covid-19 и неспособность выставить другую команду, к которой бы не было претензий по медицинским показаниям… Швейцарцев не смутил даже тот факт, что за три дня до матча наша сборная играла в Германии и там игру местные власти дали провести, хотя в те дни напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусом была по всему миру…

Как следствие, Украина и Швейцария, которые встречались непосредственно на поле только в первом туре того турнира, набрали по 6 очков, но по личным встречам выше оказались «нейтралы», ведь у них оказалась лучшей разница забитых и пропущенных мячей. И плевать, что они оказались «кабинетными», а не полевыми…

Лига наций-2022/23. Ирландия – Украина – 0:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем розыгрыше Лиги наций сборной Украины вновь пришлось играть в Лиге В. На этот раз жребий определил «сине-желтых» в группу 1, где нашими соперниками оказались шотландцы, ирландцы и армяне. Для большинства экспертов и болельщиков наша команда виделась фаворитом на победу в квартете, но…

Впрочем, начнем с начала. Первый матч украинцы провели 8 июня 2022 года в Дублине против Ирландии. Стоит особо отмечать, что шел четвертый месяц полномасштабной фазы российско-украинской войны, из-за которой в Украине было не до профессионального футбола. Все внутренние турниры в сезоне-2021/22 доиграны так и не были, а футболисты отечественных команд оказались без практики, потому ставку наш тренерский штаб во главе с Александром Петраковым мог делать лишь на легионеров, имеющих возможность в европейских чемпионатах регулярно выходить на поле.

На матч в Дублине Петраков выпустил откровенно экспериментальный состав, причем решил сыграть по схеме 3-5-2, которая моментами переходила в 5-3-2. На поле нашлось место Сироте, Бондарю, Попову и Качарабе, зато в резерве оказались Малиновский, Цыганков, Зинченко, Забарный и Матвиенко…

И на 37-й минуте показалось, что Петраков оказался абсолютно прав, выпуская именно молодых игроков. Качараба дальним ударом «парашютом» открыл счет, однако этот мяч все-таки был отменен после просмотров на VAR из-за офсайда в предыдущем моменте у Артема Довбика. В начале второго тайма на поле объявился Цыганков, который ударом со штрафного с дальней дистанции с правого фланга забил единственный мяч в поединке – 1:0. После этого Андрею Лунину неоднократно приходилось спасать «сине-желтых» - например, на 79-й минуте голкипер феноменальным образом среагировал на удар Даффи, переведя его в перекладину. Но победу в стартовом матче турнира Украина все-таки удержала!

В дальнейшем Украина обыграла Армению (3:0), сыграла вничью с Ирландией (1:1) и с треском на выезде проиграла шотландцам (0:3). В предпоследнем туре «сине-желтые» на выезде разбили армян (5:0), а в решающем матче против Шотландии выиграть не смогли (0:0), по причине чего заняли второе место в группе, не сумев вернуться в Лигу А.

В конце 2022 года Александр Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины, а спустя полгода на него пришел Сергей Ребров. Под руководством этого специалиста «сине-желтые» не смогли через квалификацию отобраться на Евро-2024, но благодаря хорошим показателям в Лиге наций сыграли в плей-офф и вышли победителями пути В. Что правда, на континентальном турнире этим летом своих почитателей «сине-желтые» порадовать не смогли…

***

Как видим, сборной Украины в целом удавалось хорошо стартовать в турнирах Лиги наций. К настоящему моменту у нашей команды три победы в трех матчах, пускай каждый раз наша сборная и побеждала лишь с минимальной разницей в счете. Это как минимум добавляет уверенности перед игрой с албанцами, а уж как она сложится мы узнаем только поздним вечером 7 сентября…

По теме:
«Никаких отмазок!». Лидер сборной Украины поделился планами на Лигу наций
Одно и то же? Роналду сделал странное заявление о чемпионате мира и Евро
Украинские арбитры будут работать на матчи Лиги наций-2024/2025
статьи эксклюзив Лига наций сборная Украины по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 05 сентября 2024, 14:36 0
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Экс-чемпион мира – о шансах боксеров во втором бою

От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05 сентября 2024, 14:10 0
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья

Блогер Sport.ua вспоминает носителей едва ли не самой популярной фамилии в украинском футболе

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Футбол | 06.09.2024, 08:25
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
Футбол | 06.09.2024, 07:15
Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
Украина U-21 – Сербия U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 05.09.2024, 19:52
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 4
Футбол
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем