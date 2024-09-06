Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
По итогам US Open 2024 украинка заработает 187,5 или 375 тысяч долларов призовых
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на US Open 2024 и уже обеспечила себе рекордные призовые в карьере.
За выход в финал Люда и ее напарница Алена Остапенко из Латвии получат $375,000 на команду (по $187,500). Победа в финале может удвоить эту сумму.
Отметим, что ранее самый большой чек Людмила получила за выход в финал Australian Open 2024 – $132,277.
В 2022 году дуэт Киченок/Остапенко также имел большие успехи. К примеру, за выход в полуфинал Уимблдона Люда получила $87,084, за выход в полуфинал Ролан Гаррос – $77,200, за победу на большом турнире в Цинцииннати – $60,150, за полуфинал Итогового турнира 2022 – $37,500.
До US Open в текущем сезоне общая сумма призовых украинки составляла $397,567, всего за карьеру – $2,488,838.
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