Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
US Open
06 сентября 2024, 09:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 10:07
1190
0

Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере

По итогам US Open 2024 украинка заработает 187,5 или 375 тысяч долларов призовых

06 сентября 2024, 09:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 10:07
1190
0
Людмила Киченок получит самый большой чек в карьере
USTA. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в финал парного разряда на US Open 2024 и уже обеспечила себе рекордные призовые в карьере.

За выход в финал Люда и ее напарница Алена Остапенко из Латвии получат $375,000 на команду (по $187,500). Победа в финале может удвоить эту сумму.

Отметим, что ранее самый большой чек Людмила получила за выход в финал Australian Open 2024 – $132,277.

В 2022 году дуэт Киченок/Остапенко также имел большие успехи. К примеру, за выход в полуфинал Уимблдона Люда получила $87,084, за выход в полуфинал ­Ролан Гаррос – $77,200, за победу на большом турнире в Цинцииннати – $60,150, за полуфинал Итогового турнира 2022 – $37,500.

До US Open в текущем сезоне общая сумма призовых украинки составляла $397,567, всего за карьеру – $2,488,838.

По теме:
Обидчица Костюк прокомментировала поражение в полуфинале US Open
Киченок и Остапенко показали сумасшедшие статистические показатели на USO
Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко на победу в финале US Open
Людмила Киченок Кристина Младенович Чжан Шуай Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Теннис | 06 сентября 2024, 03:48 6
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open

Наварро не смогла остановить Соболенко

Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию
Теннис | 06 сентября 2024, 01:19 2
Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию
Стали известны победители US Open в миксте. Трофей поедет в Италию

Сара Эррани и Андреа Вавассори победили среди смешанных пар

От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05.09.2024, 14:10
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Футбол | 05.09.2024, 19:52
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
ВИДЕО. Невероятные эмоции украинца после выхода в полуфинал Паралимпиады
Олимпийские игры | 06.09.2024, 08:31
ВИДЕО. Невероятные эмоции украинца после выхода в полуфинал Паралимпиады
ВИДЕО. Невероятные эмоции украинца после выхода в полуфинал Паралимпиады
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
05.09.2024, 08:10 11
Футбол
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
05.09.2024, 06:01 1
Теннис
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем