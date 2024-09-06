Букмекеры оценили шансы Киченок и Остапенко на победу в финале US Open
Шансы Людмилы и Алены на титул выше, чем у соперниц
6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В финале украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под седьмым номером, сыграют против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).
По мнению букмекеров, украинско-латвийская пара является фаворитом матча за титул. На победу Людмилы и Алены дают коэффициент 1.65, поражение оценено в 2.34.
Основные котировки на матч Киченок/Остапенко – Младенович/Чжан
Победа дуэта Киченок/Остапенко – 1.65
Победа дуэта Киченок/Остапенко 2:0 – 2.57
Победа дуэта Киченок/Остапенко 2:1 – 3.75
Победа дуэта Младенович/Чжан – 2.34
Победа дуэта Младенович/Чжан 2:0 – 3.9
Победа дуэта Младенович/Чжан 2:1 – 4.6
Время начала матча – 19:00 по Киеву.
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