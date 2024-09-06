Вторая ракетка мира прокомментировала выход в финал US Open

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в финал на Открытом чемпионате США по теннису.

В полуфинальном матче Соболенко обыграла американку Эмму Наварро – 6:3, 7:6(2).

«Наварро – отличная теннисистка, сложная соперница, и я рада, что прошла этот сложный полуфинал.

Я очень много работала над своим настроем на матч. Мне кажется, я очень сильно улучшила свое самообладание и спокойствие в решающие моменты.

Даже если у меня что-то не получается, я продолжаю делать правильные вещи и сохраняю контроль. Я действительно очень горжусь собой, что смогла дойти до того момента, когда я контролирую свои эмоции.

Сегодня была хорошая проверка того, что будет, когда трибуны болеют за соперницу. Даже если там будет Пегула, мне все равно. Я готова играть с кем угодно. Прошлогодние уроки усвоены», – сказала Соболенко.

В 2023 году Арина проиграла в финале еще одной американке Коко Гофф.